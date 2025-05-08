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    國軍高雄總醫院貪瀆案 更一審大逆轉13人無罪、僅1人判刑

    國軍高雄總醫院岡山、左營分院醫生涉嫌集體貪瀆案，高雄高分院更審後大逆轉。（記者鮑建信攝）

    國軍高雄總醫院岡山、左營分院醫生涉嫌集體貪瀆案，高雄高分院更審後大逆轉。（記者鮑建信攝）

    2025/05/08 10:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國軍高雄總醫院岡山、左營分院醫生被控集體貪瀆疑案，高等法院高雄分院更一審審理後大逆轉，僅岡山分院中校臨床藥事科主任杜政璋判刑5年2月，其餘上校鍾立民等13人，全部改判無罪。

    據了解，2017年間，國軍高雄總醫院岡山和左營分院爆發集體採購藥品舞弊案，檢調人員大舉搜索，時任岡山分院中校臨床藥事科主任杜政璋、左營分院急診部主任鍾立民上校等14人，涉嫌與莊姓廠商等人（均緩刑起訴）勾結，犯罪時間長達1至3年。

    檢調指出，莊等人為提高藥品銷售量，主動行賄或贈送伴手禮、烏魚子等，杜等人索取回扣金額10餘萬至數百萬元不等，依涉嫌違反貪污治罪條例等罪，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

    2021年5月間，高雄地院審結，判處杜等13人有罪，鍾則認定罪證不足，杜等人和檢方不服上訴，合議庭法官開庭審理後，依據廠商指證及比對扣案的58個白色信封袋，認定鍾涉嫌收受廠商184萬元賄款，改判有期徒刑8年6月，其餘被告杜政璋等13人，分別判處1年9月至6年不等徒刑，其中5人宣告緩刑。

    鍾等人不服上訴，經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院上午宣判，僅杜政璋判刑5年2月，其餘鍾等13人均獲判無罪，仍可上訴。

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