新北男駕車恍神自撞分隔島 車毀人傷

新北市板橋環河西路今天清晨傳出一輛轎車自撞快速道路分隔島意外，車頭全毀，駕駛幸運僅輕傷，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/08 09:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市連姓男子今天一早駕車途經板橋環河西路，切入外側車道時突撞上快速道路分隔島，車頭瞬間撞毀，車輛打橫阻擋道路，所幸後方沒有來車，未釀成二次事故，路人見狀報案，警方、消防趕抵，救援駕駛，幸僅臉部擦傷、意識清楚，到院無大礙；警方初步了解，駕駛疑精神不濟、恍神釀禍，幸好繫上安全帶保命，車禍肇因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天清晨6時許，板橋區環河西路四段與華江五路口，傳出一輛轎車自撞分隔島，警方立即派員趕赴現場處理。

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警方、消防趕抵，肇事車頭全毀，駕駛41歲連姓男子仍在車內，經救出檢傷，意識清醒，酒測值為零，初判為精神不濟釀禍。

警方依規定拍照、測繪並調閱周邊監視器，釐清事故原因；現場約一小時後解除管制，未影響尖峰時段交通。

海山分局提醒用路人，駕車務必留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，以維護行車安全與公共通行秩序。

新北市板橋環河西路今天清晨傳出一輛轎車自撞快速道路分隔島意外，車頭全毀，駕駛幸運僅輕傷，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋環河西路今天清晨傳出一輛轎車自撞快速道路分隔島意外，車頭全毀，駕駛幸運僅輕傷，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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