騙子當「乾女兒」送雞精燕窩 退休女老闆誤信投資被騙6千萬

警方陸續拘捕詐欺集團成員（圖左）共26人。（警方提供）

2025/05/08 08:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名經營企業退休的女老闆，今年2月誤信假投資廣告，詐騙集團數次「出金」匯款給被害人佯裝獲利，甚至以「乾女兒」自居，每天噓寒問暖，送雞精燕窩等補品，不斷慫恿她投資共計6000萬元，直到她看到類似新聞，到警察局詢問才知道受騙，警方埋伏逮捕假冒投資公司專員的車手，攔阻540萬元交款後，進一步抓到26人，詐團還覬覦被害人的房地產，但尚未成功，全案依加重詐欺等罪名偵辦。

此案由台中地檢署指揮刑事警察局偵查第六大隊第一隊（中部打擊犯罪中心），從今年2月20日偵辦至4月30日，被害人是退休的企業女老闆，她於網路看見某知名航空投資廣告，能獲取高額獲利，進而加入假投顧群組，詐騙集團為取得信任，數次出金匯款給被害人佯裝獲利，以乾女兒自居，噓寒問暖、送雞精燕窩補品，這位退休女老闆陸續交款6000萬元，詐團又向她面交540萬元時，警方埋伏抓到車手，台中地檢署聲請羈押獲准。

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警方進一步調查，詐團還覬覦被害人名下的房產，警方陸續將本案車手拘提到案，向上溯源，於「全國同步打詐行動專案」期間將林姓主嫌、收水幹部及出金集團成員共計26人拘捕到案，以觸犯加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名，解送台中地方檢察署偵辦。

警方埋伏拘捕車手。（警方提供）

警方埋伏拘捕車手，查扣假證件及款項。（警方提供）

警方繪製的詐欺女老闆受騙損失6000萬元流程圖。（警方提供）

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