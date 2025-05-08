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    竹縣五峰鄉疑落石砸中機車！現場遺留安全帽 騎士不知去向

    新竹縣南清公路今天早上傳出有落石砸中行經機車，後又為汽車不慎撞上的意外，現場機車研判就是被砸中的車輛，相關單位還在清查是否有傷者。（圖為五峰鄉長秋維書提供）

    新竹縣南清公路今天早上傳出有落石砸中行經機車，後又為汽車不慎撞上的意外，現場機車研判就是被砸中的車輛，相關單位還在清查是否有傷者。（圖為五峰鄉長秋維書提供）

    2025/05/08 08:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰、竹東等山區從前天晚間開始強降雨，今天清晨7點20分左右，南清公路30公里處疑似發生落石砸中機車的意外，現場一台機車倒在路邊，還遺下一頂安全帽，但人卻不知所蹤，相關救護單位並未接獲救護通報，五峰鄉長秋維書擔心可能是五峰鄉親，透過警方等急著找人確認是否平安，也呼籲民眾近日行經南清公路務必格外留意，遊客近期盡量避免上山。

    秋維書說，事發地點屬於竹東鎮、靠近五指山的路段，從倒地的機車研判，騎士很有可能正準備進入五峰鄉。

    根據初步的查證，清晨7點20分左右，先是一輛機車遭到掉落的碎石砸中，後來又有另一輛汽車沒有注意車前狀況而撞上路邊的落石，但也研判可能人員並沒有受到太大的傷害，所以相關單位並沒有接獲救護的通報，他也持續追蹤，希望確認遭遇前述意外的民眾平安無事。

    他說，現在正值梅雨季節天候不穩，五峰鄉從前天晚上開始出現強降雨，雨勢很大，今天稍歇，所以土石鬆動，南清公路上確實很可能發生落石傷人的意外，所以請所有用路人小心。

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