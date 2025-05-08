國1仁德段連環撞1死5傷！疑未注意前方施工封閉回堵肇事

國1南下台南仁德段7日深夜4輛大車1輛轎車連環撞，造成1死5傷，轎車嚴重變形。（讀者提供）

2025/05/08 07:25

〔記者劉婉君／台南報導〕國道1號南向335.3公里台南仁德路段，昨（7）日深夜11時發生5部大小車連環撞，導致1死5傷的嚴重車禍，國道警察初步調查，肇事的營業貨櫃半聯結車疑因未注意前方車道施工封閉造成回堵而釀禍。

警方調查，昨日深夜11時左右，國1南下335.9公里台南仁德段因開始施工，封閉內側車道，現場有回堵情形，行經該路段的車輛紛紛減速，63歲姜姓男子駕駛營業貨櫃半聯結車，疑似未注意車前狀況，追撞前方4部已減速的車輛，包括另1部營業貨櫃半聯結車、2部營業大貨車及1部轎車，轎車嚴重毀損，救護人員趕抵現場將34歲的轎車女駕駛救出後，已明顯死亡，另有5人受傷意識清楚送醫。

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除自小客車駕駛酒測值待報請地檢署檢察官相驗時檢測外，其餘4部車駕駛酒測值均為0。

事故發生後，該路段南下全線封閉進行搶救，今日凌晨0時55分排除後才恢復全線通車。

國道警察呼籲用路人，開車務必注意前方動態並保持安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身及其他用路人安全。

國1南下台南仁德段7日深夜4輛大車1輛轎車連環撞，造成1死5傷。（讀者提供）

國1南下台南仁德段7日深夜4輛大車1輛轎車連環撞，造成1死5傷。（讀者提供）

國1南下台南仁德段7日深夜4輛大車1輛轎車連環撞，造成1死5傷。（讀者提供）

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