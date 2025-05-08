互傳鹹濕照仍否認姦情，人夫討論小三分泌物終露餡。（情境照）

2025/05/08 06:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子的妻子羅女指控賴姓小三傳裸露照片給老公，老公竟回傳露鳥照，賴女嗲回「為什麼會勃起」？卻否認真的有發生性關係，然而新竹地院法官發現陳、賴2人對話有「寶寶也是很快就想射了」、「今天沒什麼分泌物了寶」等有關於分泌物之細節討論，確認有發生性行為事實，判小三需賠40萬元。

111年結婚的羅女說，去年3月至7月間，賴女與她先生陳男利用通訊軟體互相傾訴愛意，並傳送關於性行為鹹濕對話，及具性特徵與性器官之裸露照片。去年1月至7月間，二人入住飯店9次。

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去年7月她發現後追問先生坦承不諱後，賴女竟仍與陳男透過手機簡訊聯繫相約，自內容可知至新竹繼續與陳男發生性行為2次，賴女又訂購去年11月至越南富國島來回機票2張，並傳送訊息給陳男。羅女憤而求償80萬元。

賴女堅稱2人並未真正發生關係，然而法官勘驗2人對話紀錄，賴女確實有傳送多張僅穿著內衣、內褲、露出乳溝照片給陳男，陳男回傳裸體並露出性器官照片給賴女時，賴女回覆「這張很帥耶」、「而且為什麼會勃起」？

此外賴女還寫「戴套也比較安全啦」、「其實也蠻舒服的」、「寶寶也是很快就想射了」，陳男「今天沒什麼分泌物了寶」、「寶寶我們有愛愛餒」，賴女回應「寶寶今天跟昨天都舒服嗎」，且有關於分泌物之細節討論，應認確有發生性行為之事實。最後判賠40萬元。

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