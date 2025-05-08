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    明知對方遭監聽還洩漏偵查秘密 女律師遭判刑

    明知對方遭監聽還洩漏偵查秘密，女律師遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    明知對方遭監聽還洩漏偵查秘密，女律師遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/08 06:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕執業律師張女擔任涉嫌違反選罷法遭新竹檢方聲押的劉女辯護人時，告訴候選人范男他被檢調監聽，結果被錄到，新竹地院認為張女將偵查秘密洩漏給范男，其行為違反職業倫理，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑3年，並應向公庫支付20萬元。

    法官調查，執業律師張女於111年11月16日，受委任擔任劉女涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件辯護人，該案件偵查期間，經新竹地檢署檢察官向新竹地院聲請羈押劉女，張女因此於同日在新竹地院羈押審理時，因執行律師業務檢閱卷宗而知悉偵查秘密。

    隔天中午，張女在電話中向落選的候選人范男說「你是不是有1支中華電信的手機？…你就被監聽了。…就去聲請一個你中華電信的監聽票。」、「我今天早上才看到…叫你講電話的時候小心一點。」、「現在法官要調他的筆錄…他現在就是先去調林男的筆錄，其實如果他們2 個都有筆錄了，沒有押她的必要啊，東西都被扣了，就自己查有或沒有嘛，現在狀況大概這樣。」

    范男則回覆「你有什麼進展馬上跟我講」，張女將檢察官尚在偵查中案件應秘密偵查內容，洩漏給尚未到案的范男，使范男得以知悉偵查過程、內容及目前掌握之事證，而事先勾串同案共犯及證人，並增加檢調單位查緝難度。嗣經檢警於依法實施通訊監察過程中，錄得上開對話內容，因而循線查悉上情。

    法官審酌張女為執業律師，明知司法偵查不公開原則，卻將其因執行業務所知偵查秘密洩漏給范男，其行為違反職業倫理，更使犯罪偵查徒增困難，影響真實之發現，是其所為誠屬不該。

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