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    首頁　>　社會

    罷免提議書涉偽造案 檢聲押國民黨基隆黨部主委

    2025/05/08 05:06

    〔中央社〕檢調偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，昨天2度搜索國民黨基隆市黨部，並再度約談黨部主委吳國勝，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見吳國勝，前黨部副書記長韓吉元諭令10萬元交保。

    基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉偽造文書，日前搜索國民黨基隆市黨部，並以證人身分約談吳國勝，經複訊後，將吳國勝改列被告，諭令新台幣30萬元交保。

    檢調昨天再度搜索國民黨基隆市黨部，截至下午6時結束，帶走黨部2樓監視器主機、大批黨員名冊、黨部開會及活動資料，及黨部收繳年度黨費收據名冊，並約談吳國勝、韓吉元。

    檢察官主要針對吳國勝為罷免連署而成立「勝之群組」微信群組，群組內成員有吳國勝、韓吉元，和已遭羈押禁見的前基隆市政府民政處長張淵翔等人，就吳國勝對於偽造提議書是否知情，與韓吉元證詞交叉比對，並針對張淵翔是否在群組內，指導成員偽造提議書方式進一步釐清。

    經檢察官複訊後，今天凌晨1時許，先諭令韓吉元10萬元交保，至於吳國勝部分，檢方則認定有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

    韓吉元交保後步出地檢署，面對中央社記者詢問是否感到冤枉說，「是阿，有很多東西，我也沒辦法解釋一清二楚，人的記憶力又不是十分可靠」，至於檢方指涉嫌偽造文書，韓吉元說，他沒有錯，所以真的沒辦法承認。對於是否感到國民黨被「抄家滅族」，韓吉元則回應，有一點吧。（編輯：陳正健）1140508

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