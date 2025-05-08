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    目睹愛車被撞反嗆「我砸你車再賠2千可以嗎」 暴怒男判拘役

    謝姓男子目睹機車遭撞，情緒失控怒嗆「我砸車再賠2千可以嗎？」並持安全帽追逐辱罵女駕駛，台南地院認定構成恐嚇及公然侮辱，判處拘役40天。（記者王捷攝）

    謝姓男子目睹機車遭撞，情緒失控怒嗆「我砸車再賠2千可以嗎？」並持安全帽追逐辱罵女駕駛，台南地院認定構成恐嚇及公然侮辱，判處拘役40天。（記者王捷攝）

    2025/05/08 06:17

    〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子的機車遭陳姓女子開車撞倒，情緒失控，對陳女嗆稱：「我砸你的車，再道歉你會接受嗎？」並罵髒話，引發陳女畏懼報警，雖然他辯稱是情緒激動的說詞，並不是真的要恐嚇，但台南地方法院認不採信，判拘役40天。

    去年11月下午，謝男在將軍區漚汪文衡殿對面路邊發現機車遭陳女駕車撞倒，雙方因肇事責任起爭執。陳女指控，謝男手持安全帽喊話：「我砸你的車，再跟你道歉，你會接受嗎？」並追在陳女身後作勢攻擊，同時當街飆罵三字經。陳女當場感到害怕，多次道歉仍無效，只好報警處理。

    目擊的攤商指出，當時他在文衡殿前設攤，目睹陳女撞倒機車後下車道歉並願賠償2000元，但謝男持安全帽咆哮：「那我現在打你的車，再賠你2000元，你會願意嗎？」並追著陳女跑，邊罵髒話邊揮動安全帽。

    謝男辯稱自己並無恐嚇及侮辱意圖，安全帽只是拿在手上而已，也只是講講氣話，並非真的要攻擊或砸車。不過法院認為，謝男當時情緒激動，言詞具威脅性，加上身形壯碩、手持可做攻擊工具的安全帽，客觀上足以讓一般人產生畏懼感，構成恐嚇罪。

    此外，謝男當街對特定對象辱罵粗話，行為發生於人車往來之處，已構成公然侮辱，法院引用憲法法庭判例指出，此類行為非屬正當言論自由，對被害人聲譽與人格尊嚴皆有損害，但因這兩個行為發生在同一時間、地點，構成「想像競合犯」，依刑法規定從一重罪處斷。

    法院審酌，謝男曾有兩次公共危險前科，於今年1月剛執行完罰金，卻又在公共場所以激烈言語與動作對待他人，不思理性處理糾紛，犯後沒有悔意，判處拘役40日，可以易科罰金。

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