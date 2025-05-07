屏科學生車禍頻傳 無號誌路口不排除增設紅綠燈

屏科大校內有幾乎所有學生皆藉由機車通勤。（記者陳彥廷攝）

2025/05/07 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時近畢業季，學生出入校園更加頻繁，國立屏東科技大學近期校內外連傳學生車禍，尤其昨天校園內發生騎機車的學生過路口被撞飛的驚悚事故，校方指出，其實近年車禍數量已有逐年減少，但也指出將針對這類無號誌路口又是車禍熱點處，為減低事故頻率進行會勘，不排除新增號誌。

屏科大一名進修部學生上月底才在校外科大路與研究生所駕車輛發生車禍而死亡，昨天又傳出學生互撞的事故，且地點還是校內，因接下來畢業季出入的家長、學生一定會更多，頻繁程度不免令人擔憂。

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昨天下午5點的下班課尖峰時段，謝姓男大生騎乘機車沿致知路東往西行駛，與沿仁愛路由北往南行駛的張姓女大生所駕汽車發生碰撞，謝男當場被撞飛再重落地，造成右腿骨折，汽、機車都是受創嚴重，現場一片狼籍，眾人圍觀查看。

屏科大是國內罕見淮許學生騎機車在校內通勤的大學，雖然方便，但卻也被戲稱是「機車新手村」，校方每年的新生訓練皆會苦口婆心的舉辦校園交通安全宣導措施，包含設立校門口電子看板、交通警示活動看板、燈旗宣導、交通安全宣導立牌等，以提醒學生安駕，並架設多種牌告，也持續定期進行校內道路安全改善會議。

屏科大指出，統計自111學年度至113學年度，校內交通意外件數下降逾2成，但近期無號誌路口的頻繁趨勢，將由校安人員與警察局交通隊還有廠商進行會勘，不排除增設新號誌，以提升校園行車安全。

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