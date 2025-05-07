女摩鐵嗑藥謊稱遭灌毒性侵 男友夥眾挾持毒友洗劫逼簽本票

桃園市1名蔡姓女子與男毒友共赴摩鐵，嗑藥後神智不清打電話給姜姓男友指稱遭到灌毒、性侵，姜男夥眾到汽車旅館押人痛毆強盜財物、逼簽本票，桃園地檢署偵結涉案人員起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/05/07 22:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蔡姓女子於2023年10月1日與曾姓男子相約到摩鐵施用毒品，蔡女嗑藥後神智不清，打電話給姜姓男友稱說遭到灌毒、性侵害，姜男聞訊糾集2名陳姓、貝姓友人及林姓、藍姓少年多人持棍棒前往摩鐵涉嫌押走曾男痛毆一頓，曾男在被逼迫交出現金並簽下60萬元本票後獲釋、報警究辦，桃園地檢署偵結將涉案姜男、2陳男、貝男等人依強盜等罪嫌起訴，2少年另由少年法庭審理。

檢警調查，蔡女與曾男互相認識，2023年10月1日凌晨，2人相約到桃園市平鎮區1家汽車旅館內聊天，曾男攜帶毒品咖啡包到場與蔡女共同施用，但蔡女嗑藥後意識不清，打電話給其母親與姜姓男友指稱被帶往汽車旅觀遭到灌毒、性侵；姜男聞訊大為光火，當下糾集2名陳姓、貝姓友人以及林姓、藍姓少年，會合後趕往汽車旅館，眾人將車輛擋在摩鐵房間車庫門口防止曾男逃走，隨即抄出棍棒闖進房間內。

請繼續往下閱讀...

進房後，姜男等人控制曾男行動，對曾男打臉後將他押往附近偏僻處橋下，眾人持棍棒將曾男痛毆一頓，開口要曾男賠償，曾迫於對方人多勢眾且分持棍棒刀械，無力反抗下交付身上現款1萬元並被逼簽60萬元本票才獲釋。曾男脫身後報警求助，警方循線查獲姜男、2陳男、貝男及2少年到案，另查出貝男另涉暴力討債，夥眾擋住欠債人並用磚石砸毀車輛。

案經移送桃園地檢署偵辦，檢方調查出並無蔡女指稱遭灌毒、性侵事實，認姜男、陳男、貝男等人涉犯傷害、強盜罪，貝男另涉毀損、恐嚇罪嫌，檢察官近日偵結分別起訴。涉案2少年另由桃園地院少年法庭審理中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法