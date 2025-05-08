遭空姐網紅「開副本」羞辱 男粉提告1原因反被打臉

林男控邱女張貼羞辱貼文求償65萬，法院卻認定他長期留言構成騷擾，女方發文為反應性防禦。（記者王捷攝）

2025/05/08 00:18

〔記者王捷／台南報導〕林姓男子指控一位邱姓空姐網紅，公開貼文羞辱、揭露個資並串聯母親與友人留言攻擊，要求三人賠償精神慰撫金共65萬元，並連續刊登道歉啟事6個月，一審被駁回後，林男提出再審，但台南高分院審理發現，林男長達一年對邱女留言騷擾，原判決適用法律沒有錯，駁回再審。

林男主張，邱女於其臉書、粉專與IG帳號張貼貼文，使用「X」「滾」「你有病」等言語，公開其臉部照片、帳號暱稱與私訊內容，捏造其騷擾、追求不成、父親任職警界等語，並由陳姓母親與陳姓女子留言附和，引發第三人圍觀與攻訐，已嚴重損害其人格、名譽、隱私與個資，請求法院改判賠償並刪除相關貼文。

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台南地院審理後認定，邱女指控林男自2019年起追蹤邱女社群帳號，長期以小號對其限動與貼文留言，多涉輕佻與性暗示內容，儘管她不是公眾人物，仍具有保有隱私與生活空間之正當期待，林男行為足構騷擾。邱女對林男留言貼文屬反應性防禦，貼文多未指名道姓，言論雖激烈，仍未逾越一般人可忍受範圍，也無違反個資法與肖像權保護要件，一審判決駁回林男請求。

林男不服上訴，林男主張原判未適用憲法法院近期對名譽與言論衡平的見解，另稱對造曾於訴訟中自認貼文屬私人糾紛，且邱女張貼其照片與對話內容，已涉違反個資法第20條，聲請再審。

不過高分院指出，林男聲請理由涉及對事實認定、證據取捨與證人陳述解讀之爭執，並不構成民事訴訟法第496條所定「適用法規顯有錯誤」的再審要件。邱女張貼之言論與內容，經前案審理已詳為說明，不具新理由，難認原判有重大違法，駁回再審之訴。

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