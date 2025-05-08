衝迴轉壽司店秒殺10盤 她竟稱下月再付款代價曝光

林姓女子吃10盤壽司，聲稱沒錢拒付帳，另於他處吃霸王餐，台南地院判罰金2萬元。（示意圖，記者王捷攝）

2025/05/08 00:09

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子兩度吃霸王餐，甚至去藏壽司時，沒有店員帶位就衝到座位，秒殺約10盤、500多元的壽司，被抓包後她雙手一攤說下個月給錢，台南地院認為林女構成詐欺得利罪，判處罰金2萬元。

2024年9月19日晚間，林女到「射手與飛鳥餐館」用餐，在未攜帶足夠金錢、金融卡或電子支付工具的情況下點餐，讓店員誤信她有付款能力，一共點了1753元餐點，結帳時她的金融卡刷卡失敗，又佯稱可至便利商店提款，但提款失敗後聲稱家屬會處理，最終對方也拒絕協助，店員察覺異狀向警方報案。

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不久之後，同年9月30日下午，林女再到藏壽司中華西路店消費，未經店員帶位就自行入座，秒殺560元壽司，當店家察覺不尋常時，要求她結帳，林女又則聲稱剛剛帶了500元但途中遺失，並佯稱友人即將抵達代為付款，事後又改口稱，下月帳戶進帳後才可付款，店長意識遭騙報警。

法院指出，林女兩次消費時根本沒準備錢，事隔半年，也未在事後與店家聯繫補繳費用，對警方及法院通知也置之不理，顯示自始並無付款意願，她供稱原本事後付款、或由他人代付，這是事後卸責的辯詞，難以採信。

法院考量她屢次行騙、無悔意、未與被害人和解，量處兩項罰金，合併應執行2萬元金，如未繳納，須按每日1000元標準易服勞役，並就所獲不法利益宣告沒收或追徵，可上訴。

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