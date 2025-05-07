最爛藉口第一名！19歲男偷牌掛報廢車 經典開場白破功就逮

林男騎報廢機車懸掛他人車牌被查獲。（警方提供）

2025/05/07 19:57

〔記者許國楨／台中報導〕「這是我朋友的車！」看似無害的一句話，其實是全台最常見的違法開場白！台中市張姓男子近日騎機車路上趴趴走，被攔查時搬出這句「經典台詞」想蒙混過關，結果當場被識破，原來警方發現機車除已註銷報廢，連懸掛車牌都是偷來的，全案詢後依法移送偵辦。

台中市警六分局何安所員警洪智翔前天巡經西屯區文心路段時，發現一輛機車未依規定裝設後照鏡，立即上前實施盤查，期間張姓騎士（19歲）被問到車的來歷，立刻搬出經典台詞：「是朋友的車」，洪員聽完馬上提高警覺，因為每次講這句，通常都有問題。

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果不其然，張男隨後對朋友身分等資料通通答不出來，警方進一步查驗車身號碼，發現早已註銷報廢，卻掛著他人合法車牌，馬上將張男帶返所調查，並通知該車牌登記人游姓車主，游男接到警方通知也嚇了一大跳，回去查看才發現車牌真的被偷，被張男掛到註銷車上，自己的車還被掛上偽造車牌。

在警方詳實蒐證及層層追查下，張男終於坦認在文華路139巷隨機犯案，偷走車牌替換自己那張粗糙偽牌，只為躲避查緝，沒想到還是被警察一眼看穿，全案詢後依竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方將持續加強路檢盤查及查緝偽造車牌來源，嚴打不法，維護民眾行車安全與社會秩序。

第六分局提醒民眾切勿心存僥倖，使用偽、變造車牌不僅觸犯刑法，亦將面臨高額罰鍰及車輛扣押等處分。警方對各類交通違規與不法行為，將秉持零容忍原則，嚴正執法、保護市民安全。

林男偷車牌掛到自己機車上企圖魚目混珠。（警方提供）

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