調查官陳文維涉教唆偽證、洩漏監聽資料 懲戒法院判撤職停用1年

法務部調查局調查官陳文維，教唆被告作偽證，懲戒法院判決撤職、停止任用1年。（資料照）

2025/05/07 18:58

〔記者張文川／台北報導〕調查局調查官陳文維，被控於偵辦雲林縣議員候選人蔡咏鍀案時，教唆被告作偽證，以栽贓張麗善涉嫌買票，雲林地檢署去年7月依教唆偽證、洩密起訴陳員；法務部認為陳文維有違失行政，移送懲戒法院，懲戒法院日前判決陳文維撤職、停止任用1年。

判決指出，陳文維現為調查局兩岸情勢研析處調查官，他在2022年7月任職雲林縣調查站期間，主動發掘雲林縣議員候選人蔡咏鍀涉嫌賄選，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄選遭另案調查，被查扣一批茶葉。

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陳文維明知蕭的茶葉贈送人並非張麗善或蔡咏鍀，卻利用借訊蕭美文服務處林姓主任與蕭美文的蕭姓姪子時，教唆林、蕭的姪子2人作偽證，咬張麗善、蔡咏鍀為了選舉而想送茶葉給選民。

另外，陳文維也請蕭美文協助勸說姪子協助偵訊，為了取信蕭美文，向蕭美文及其二名團隊成員透漏他監聽取得的資料，並提供林姓主任的調查筆錄給蕭美文閱覽，無故洩漏通訊監察資料，涉犯刑法洩密、教唆偽證罪，雲檢去年7月30日起訴陳男。

法務部調查後認為陳男違失情節重大，將他移送懲戒法院審理。懲戒法院認定，陳男確有違失，其行為已影響公務員形象，導致公眾喪失對其職務的尊重與信賴，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒的必要。

合議庭認為，陳男違失的事證明確，嚴重傷害機關和人民對調查局公正、客觀執行職務的信賴及司法威信，並影響國家司法權的正確行使，判決「撤職，並停止任用1年」。

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