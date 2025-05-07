人夫狂追女同事哄騙將離婚 婚外情曝光...小三丟頭路下場慘

人夫阿維外遇同公司的楊姓女同事，兩人曾上旅館發生性關係，被阿維妻子得知提告，台南地院判楊女須賠償十萬元給阿維妻子黃姓女子。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2025/05/07 19:25

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓女子與丈夫阿維於2018年結婚，黃指丈夫在2024年間態度大改變、常不回家吃晚餐，後來丈夫坦承「偷吃」同公司的楊姓女同事，先後發生10多次婚外性關係。後來公司與楊的家人得知兩人婚外情，楊女被迫離職、憂鬱症加劇，經濟狀況欠佳。台南地院法官判黃姓人妻可向楊女求償10萬元慰撫金。

黃女表示，與男子阿維婚後原本感情融洽，但從2024年7月起，丈夫常有晚上不回家吃晚飯的情形，多次詢問下，阿維才在同年8月中旬承認與同公司的楊姓女同事有外遇性關係，這已侵害其配偶權，讓她身心備受煎熬與痛苦，提告向楊女求償60萬元。

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法院開庭時，楊女坦言知道公司男同事阿維有妻室，是因為阿維熱烈追求，她一時失慮與他交往、前後發生10多次性關係，曾考慮結束這段婚外情，但男方多次稱其夫妻感情不睦，說會與黃女離婚這話來哄騙她。

楊女說，這段婚外情後來被公司知悉，公司原本要求她與阿維都要辭職，協商後只有她辭職，阿維支付她20萬元作為辭職補償，黃女都知情。但她與阿維分手後，阿維又不滿地要她返還這筆20萬元，她迄今待業中、又欠信用貸款與卡債，經濟狀況不佳；加上這婚外情被她家人知道後，她憂鬱症病情加重，為了這段不倫戀已受到相當教訓，黃女求償金額過高。

法官調查，楊女與阿維外遇先後的確發生10多次性關係，傷害黃女與阿維的家庭與夫妻感情；楊女也曾於2024年9月初傳訊息向元配表達歉意，考量元配黃女目前有工作與收入；楊女目前無業、無收入，經濟狀況不佳，審酌後判楊女應賠償10萬元給元配，還可上訴。

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