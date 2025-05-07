警喬裝嫖客破養生館賣淫 業者拿出「禁色情行為」切結書判無罪

基隆市1家五星級時尚養生館被警方查獲，引進泰國籍女子來台從事賣淫，陳姓櫃台員被控妨害風化罪。基隆法官認為，無證據證明陳知道泰女在賣淫，判陳男無罪。（記者林嘉東攝）

2025/05/07 17:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市1家五星級時尚養生館被警方查獲，引進泰國籍女子來台從事賣淫，陳姓櫃台員被控妨害風化罪。基隆地院審理時，陳拿出與泰籍女子簽署的切結書「不得從事任何不法之色情行為」辯駁，法官認為，陳男並非養生館負責人，且無證據證明陳知道泰女在賣淫，或店內其他小姐有提供性交易服務證據，因此判陳男無罪。

判決指出，基隆市警一分局警員去年7月間喬裝嫖客，前往基隆市五星級養生館查緝色情，警員進入店內後陳姓男子向他收取台幣1300元後，安排他進入1間包廂，沒多久泰籍女子進入包廂幫他按摩，主動告知可以提供員警提供半套、全套性服務及價格後，員警隨即呼叫支援警力入內搜索，扣得2個未使用保險套、2瓶嬰兒滋潤油、1瓶不明潤滑液等物。

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檢警調查時，泰國女子證稱，她到養生館前就知道要從事性服務，但她不知道面試她的老闆在哪裡，檢方仍陳男依涉犯妨害風化罪圖使女子與他人為猥褻行為，而容留以營利罪起訴，替警員按摩的泰女則被遣返出境。

法院審理時，陳解釋，他不認識負責人，他只是受雇來向客人收取費用，與安排客人到包廂按摩，公司有禁止小姐私下提供客人半套或全套性服務，公司在每個房間也都有貼禁止性交易公告，並與店內小姐簽署「不得從事任何不法之色情行為」的切結書，他不知泰女會提供喬裝警員性服務。至於，店內其他小姐也證稱，他們不認識負責人，受雇來店裡按摩確實有與店家簽「不得從事任何不法之色情行為」的切結書。

法院認為，被潛返出境的泰女雖主動向喬裝員警表示可提供半套、全套性服務，但檢方未佐證店內其他小姐有提供性交易服務，加上陳店內小姐與五星養生館所簽署「不得從事任何不法之色情行為」的切結書，因此無證據可認定陳犯妨害風化罪，因此判陳無罪。

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