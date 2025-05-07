冷氣砸死政大生案 空調公司負責人判刑1年半、工人2年

金耀冷凍空調公司負責人劉智輾。（資料照）

2025/05/07 17:22

〔記者王定傳／新北報導〕2023年間，新北市板橋發生冷氣砸死人意外，政治大學21歲黃姓女大生在新埔捷運站外的公車亭候車，卻慘遭路旁大樓17樓從天而降的冷氣機砸中身亡；檢方查出，金耀冷凍空調公司負責人劉智輾，為節省人力經費，明知工人李建邦缺乏安裝直立式窗型冷氣的經驗與專業知識，仍輕率任由李施作，李男亦未按說明書步驟施工，依過失致死罪嫌起訴，新北地院今日依過失致死罪，判處劉智輾2年徒刑、李1年6月徒刑，可上訴。

死者黃女當天與胞姊從八里住處欲至新店的駕訓班學開汽車，在新埔捷運站外的公車亭換搭公車時，慘遭天外飛來的冷氣機砸中死亡，警方查出是一旁大樓17樓的王姓房客找工人裝冷氣，李男施作時不慎所致。

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檢方調查，李男與劉男簽立宅配安裝合約書，論件計酬，當日前往安裝三洋直立式窗型冷氣，但李沒有安裝這種冷氣的經驗，又因夥伴離職，未依行規由兩人施作，自己獨自施工。

檢方調查，李男誤認該機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別，也未詳閱安裝說明書，還臨時打電話向劉男求助表示不會裝、請教如何裝，未按步驟施工，更未設置防止脫落機制，致使冷氣墜樓。偵查時，李男認罪，劉男不認罪，辯稱他與李男有簽約，發包由李男承攬，事故與他無關。

檢方認為，劉男明知李男欠缺安裝經驗，卻仍為節省成本，任由李輕率施工，李致電求助時，仍未命令他停工或派人協助，也有過失，於2023年間將2人起訴，並以劉男事後卸責、不思悔改，建請法官從重量刑。法院審理時，劉仍否認犯行、李則認罪，2人均未與家屬達成調解，未取得家屬原諒。

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