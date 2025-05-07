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    怪男闖廟瘋砍神像 彰化百年五通宮神尊慘遭斬首、斷手腳

    彰化縣大村鄉埤腳五通宮，今日下午遭男子持刀闖廟狂砍神像，許多百年神尊遭破壞，一片狼藉。（翻攝台灣美廟故事）

    彰化縣大村鄉埤腳五通宮，今日下午遭男子持刀闖廟狂砍神像，許多百年神尊遭破壞，一片狼藉。（翻攝台灣美廟故事）

    2025/05/07 17:14

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉埤腳五通宮今（7日）下午驚傳神像遭人惡意破壞，一名男子突然闖入廟內，手持開山刀跳上神桌，對著數十尊神像瘋狂砍砸，甚至將神像斬首。廟方人員不敢貿然靠近，緊急報警處理。警方趕抵後將男子逮捕，初步懷疑男子精神狀況異常，全案仍在調查釐清中。

    這起事件發生於今日下午約2時50分，一名男子頭戴安全帽、手持開山刀突闖五通宮，隨即跳上神桌，對著擺設的神尊一陣亂砍，嘴裡還喃喃自語，疑似情緒失控。目擊者指出，男子不僅持刀亂砍，還用腳踹神像、徒手推倒神桌旁的香爐與燈座，廟內原本莊嚴的空間瞬間變得狼藉不堪，許多百年神尊因此受損，有的斷手斷腳，甚至被斬首，相當惡劣。

    廟方人員表示，該男子是附近居民，但從未到廟裡參拜，不清楚其破壞動機，對突如其來的破壞行徑感到十分痛心，除報警處理外，也將評估修復可能。

    警方表示，接獲報案後立即派員前往，成功將男子制伏逮捕，初步了解男子情緒不穩，尚無法清楚交代犯案動機，目前將朝毀損與公共危險等罪嫌偵辦。

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    台灣美廟故事粉專

    破壞男子頭戴安全帽、手持開山刀，跳上神桌。（翻攝台灣美廟故事）

    破壞男子頭戴安全帽、手持開山刀，跳上神桌。（翻攝台灣美廟故事）

    破壞男子不僅持刀亂砍，還用腳踹神像。（翻攝台灣美廟故事）

    破壞男子不僅持刀亂砍，還用腳踹神像。（翻攝台灣美廟故事）

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