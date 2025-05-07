剴剴案 律師：劉若琳兩度失婚渴求娘家接納 才附和劉彩萱虐童言行

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱，傍晚被解送還押看守所。（記者張文川翻攝）

2025/05/07 17:12

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院國民法官庭審理1歲10月男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死案，下午辯論終結，定5月13日宣判；下午由劉若琳的辯護律師陳述量刑意見，律師指出，劉若琳曾2度失婚、也曾罹癌，渴求娘家的接納，因此對於姊姊的虐童言行選擇退讓、附和，以避免和家人衝突。

律師指出，依據科刑前鑑定，劉若琳的人格特質屬「高情感需求」型，她並非有意傷害剴剴，她不是剴剴的主要照顧者，也非本案的核心人物，請求判處無罪，若法官認定她構成凌虐兒童妨害自由罪，若與致死有因果關係，請求將她判處10年1月徒刑，若與死因無關，請判1年6月。

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律師依科刑調查紀錄指出，劉若琳的第1任丈夫於睡覺時猝逝，第2任前夫結婚後才發現前夫已有2個小孩，她生下小孩後，被婆家要求送回娘家養，之後她經歷罹癌、前夫外遇又吸毒，又被婆家排斥，最終離婚收場，成為失婚者，賴以維生生的小吃店，也被婆家收回，以致失業，渴求娘家接納她。

律師指出，由於人生變故，加上劉若琳性格偏向壓抑、控制，具有強烈的高情感需求，因此與娘家家人選擇順從、退讓，以追求關係和諧，對從小熟悉的劉彩萱退讓、壓抑，附和姊姊抱怨剴剴，見姊姊虐待剴剴，選擇相信姊姊的解釋，避免衝突。

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涉嫌虐死男童剴剴的保母劉若琳，傍晚被解送還押看守所。（記者張文川翻攝）

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