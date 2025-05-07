纏訟23年！后豐大橋女師墜橋命案 王淇政、洪世緯確定無罪

后豐大橋女師墜橋命案在纏訟23年後，被控殺人的男友王淇政及其友人洪世緯確定無罪。（資料照）

2025/05/07 16:34

〔記者張文川／台北報導〕23年前發生的后豐大橋女教師陳琪瑄墜橋死亡一案，當時她與男友王淇政談判分手，王淇政及其朋友洪世緯被起訴指控將陳女丟入橋下死亡，最高法院2009年依共同殺人罪將王淇政判刑15年、洪世緯判刑12年6月確定，全案於2018年啟動再審，並釋放在監服刑的王淇政（洪已執行完畢出獄），後又經2度發回更審，高等法院台中分院再更二審去年10月第3度判決2人無罪；最高法院今駁回上訴，全案確定。

最高法院認為，本案自2002年底發生，2005年7月14日起訴，23年來歷經漫長的偵審與執行程序，經非常上訴、再審等特別救濟程序，2018年2月7日最高法院裁定准予開始再審，之後3度再更審皆判無罪，再更二審認為無確切證據以證明王淇政2人合力抬起陳女丟向橋下河床，依無罪推定原則，應適用嚴格證據法則，詳予調查釐清，並逐一說明論斷何以判決無罪的理由，於法並無不合。

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最高院指出，檢察官依告訴人（死者家屬）的請求上訴，上訴理由是對原判決已論述過的事實認定、證據取捨等，徒以自己說詞任意指責為違法，或不影響判決結果的枝節事項，皆不符可上訴第三審的法定理由，故駁回檢方上訴，全案確定。

回顧全案，2002年12月7日凌晨1時許，王淇政到后豐大橋與陳女談判分手，洪男陪同王男，陳女卻墜橋死亡，原本台中地檢署認為是陳女自己墜橋，將王男與洪男不起訴；但死者家屬頻頻喊冤，又有當時在橋下溪流處釣蝦等證人指稱，案發時聽到陳女呼救聲音，檢方改認定王男與陳女爭吵後追逐拉扯，王男與洪男聯手將陳女抬起丟下橋下，造成陳女頭部重創死亡，依共同殺人罪起訴2男，王、洪被各判15年與12年6月定讞。

洪男服刑假釋出獄後，2018年2月7日，最高法院自為裁定准予再審，當天並釋放王男，台中高分院於2019年底與2021年底，2度再更審皆判2人無罪，主要認為陳女如果是被人抬起拋下橋，依力學原理，不會陳屍在橋墩旁2.75公尺。

再更二審去年仍判決2人無罪的理由，是當時釣蝦的證人說詞反覆或矛盾，陳女陳屍位於橋墩旁2.75公尺，如果是被王、洪兩人抬起拋下橋，依擺盪、慣力等力學原理，不會陳屍此處，且兩人犯後的舉止，並無殺人跡象，包括王淇政趕緊下橋找死者，抱住死者屍體激動得發抖，之後一直哭泣等，且兩人測謊都通過，不能排除是陳女自行攀爬上護欄，不慎失手墜橋。

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