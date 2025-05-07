劉彩萱鞠躬道歉「很抱歉我錯了」 剴剴案辯論終結5/13宣判

劉彩萱於最後陳述時，站起來鞠躬說「對不起，很抱歉我錯了」（資料照）

2025/05/07 16:05

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭今天進行最後一天科刑辯論，檢察官痛批劉彩萱「像蜘蛛，不斷給剴剴毒性的壓力」， 當庭向法院求處無期徒刑、劉若琳18年徒刑；下午劉彩萱於最後陳述時，站起來鞠躬說「對不起，很抱歉我錯了」。審判長林鈺珍宣布全案辯論終結、13日（下週二）宣判。

劉彩萱最後鞠躬道歉後說，「我會勇敢承擔所有錯，接受應該有的懲罰」，劉若琳則表示「沒有什麼要說」。劉彩萱姊妹都表示，不會來法院聽判。

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劉彩萱的律師主張劉女已認罪，且出養制度缺失也是事發理由之一，請求輕判16年至18年徒刑。檢方的求刑目標，與昨日剴剴外婆的訴求相近，外婆求處判劉彩萱最重刑（無期徒刑），外婆的律師求處總刑度115年、或判無期徒刑，劉若琳18年。

下午先由劉若琳的律師陳述量刑意見，其律師認為，劉若琳犯行的背後動機，與她「高情感需求」的人格特質有高度關係，她並非有意傷害剴剴，也非本件凌虐致死案的核心人物，請求判決無罪，倘若法官認定她構成成年人對兒童施以凌虐妨害自由罪，若與致死有關，請求判處10年1月，若與死因無關則請判1年6月徒刑。

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