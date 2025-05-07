網路理財老師寄電郵借錢？ 台中男急匯款險失財百萬

簡男收到假冒「闕又上」名義電子郵件，對方誆稱借款1百萬投資承諾分潤。（警方提供）

2025/05/07 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子長期追縱網路理財老師「闕又上」，對其「阿甘投資法」頗為推崇，近期突然收到假冒「闕又上」名義電子郵件，對方誆稱借款1百萬投資承諾分潤，他信以為真急衝銀行就要匯款到指定帳戶，幸行員機警通報警方到場攔阻，成功識破詐騙集團技倆，及時阻詐。

據了解，41歲簡男前天到北屯區文心路上一家銀行，表示要匯款100萬元至指定帳戶，銀行行員依照標準作業流程進行關懷提問，得知簡男此筆款項是借給一位自稱「闕又上」的理財Youtuber，用以投資並承諾日後分潤，行員懷疑簡男可能遭詐，立即通報第五分局北屯派出所請求協助。

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員警華庭弘及吳凱迪接獲通知後迅速到場了解，簡男向警方表示，他已追蹤「闕又上」多年，對其「阿甘投資法」頗為推崇，近期突然他收到該Youtuber寄來的電子郵件，表示急需資金投資並承諾分潤，信件中還附有借據副本，他因此深信不疑，準備匯出款項。

員警聽完後指出多項不合理之處，包括未曾見面就大額借款、僅憑電子郵件往來與網路聲量無法驗證真實身分等，研判極有可能是詐騙集團假冒理財專家行騙，在警方細心勸導下，簡男驚覺自己陷入詐騙圈套，當場打消匯款念頭，對行員與警方的協助深表感謝。

第五分局長劉其賢呼籲，現今詐騙手法不斷翻新，常以投資名義騙取信任，民眾切勿因高報酬誘惑而輕信陌生人資訊，更應堅守「投資需謹慎、金流要把關」的原則。警方也再次提醒，涉及大額資金往來應有正式合約與面對面溝通，切勿僅憑網路聯繫就貿然匯款。

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行員察覺有異通報警方到場勸說，及時阻詐。（警方提供）

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