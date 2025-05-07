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    轉傳少女遭偷拍裸體影像 換來牢獄1年多

    楊姓男子轉傳少女遭偷拍裸體影像，被判刑1年1月。（情境照）

    楊姓男子轉傳少女遭偷拍裸體影像，被判刑1年1月。（情境照）

    2025/05/07 16:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓少年與少女小美交往期間，偷拍其裸體影像，上傳社群網站供人觀覽，楊姓男子趁機取得影像，再轉傳到其他群組，小美憤而提告，新竹地院依散布少年性影像罪判楊男1年1月。

    法官調查，陳姓少年（違反兒童及少年性剝削防制條例等案件另由新竹地院少年法庭審理）與小美於交往期間的111年10月23日，在台中市旅社出遊住宿時，陳姓少年未經小美同意，以智慧型手機拍攝她裸體性影像後，於112年3月13日上傳至社群網站IG的6人群組。

    楊男在群組取得性影像後，於112年3月下旬某日，將性影像傳送至LINE的7人群組，以此方式散布小美性影像。112年4月28日小美輾轉透過友人轉述得知此事後報警處理。

    法官審酌楊男明知小美為未成年人，竟未經同意，將其性影像上傳至通訊軟體群組供他人瀏覽，不僅侵害告訴人之性私密隱私，亦有礙於告訴人身心健全發展，所為有所不該，自應予以譴責，且迄今未獲被害人原諒；惟考量被告並無前科，已依民事判決給付賠償金，及始終坦承之犯後態度，最後依散布少年性影像罪，判處有期徒刑1年1月。

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