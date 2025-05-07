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    首頁　>　社會

    辱罵超商女店員「醜八怪」挨告 莽男竟掰是在說他女朋友

    前科犯辱罵超商女店員「醜八怪」，遭新竹地院判刑。（示意圖）

    前科犯辱罵超商女店員「醜八怪」，遭新竹地院判刑。（示意圖）

    2025/05/07 16:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市曾姓男子與超商女店員發生找錯錢的糾紛，竟辱罵對方「神經病」、「醜八怪」，事後雖瞎掰是在罵自己，但新竹地院法官並不採信，依公然侮辱罪判處罰金5千元，得易服勞役。

    法官調查，去年4月16日下午，曾男到新竹市一家便利商店消費，因數錢問題而在櫃檯前方與女店員發生口角，竟辱罵「神經病，跟你數啦」、「神經神經欸」、「我故意這樣講啦，看你會不會反感一下，看你那麼醜，醜八怪一個」等語，足以貶損對方人格尊嚴及社會評價。

    曾男於警詢時，承認有出言「神經病」、「醜八怪」等語，惟矢口否認公然侮辱犯行，辯稱當時是在講自己，沒有罵女店員，醜八怪是在講他女朋友。

    女店員說，當時曾男突然跟她說：「你找錯錢（多找錢），不會拿回去喔？！」等語，她當時就把被告叫回櫃檯，請他把多找的錢還給她，也一邊清點有沒有算錯錢，曾男就表示不能等，並開始不耐煩碎念：「我趕時間沒辦法等你算完錢」，並持續在等待的時候不斷碎念，最後辱罵「神經病」、「醜八怪」等語，她當時請他不要激動，她先點清楚錢，但是曾男仍然不斷催促「趕快、趕快，你管我帶多少錢。」

    曾男則說當時覺得女店員在找麻煩，所以他才罵自己神經病來到這間店；罵他自己醜八怪怎麼會碰到這種人等語。但法官並不採信。

    法官審酌曾男與告訴人素不相識，因找錢糾紛，竟不思理性處理，率爾於公然場所以穢語辱罵告訴人，致告訴人名譽受損，缺乏尊重他人名譽之法治觀念，所為實有不該；且本身有多次竊盜、毒品等前科紀錄，最後依公然侮辱罪判處罰金5千元，得易服勞役。

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