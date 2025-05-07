老天噴雨、肇事者恐噴淚！ 金門一輛瑪莎拉蒂遭後車追撞

金門連日雨勢綿綿，一輛白色汽車不慎追撞前方黑色的「瑪莎拉蒂」汽車。（金城分局提供）

2025/05/07 16:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門連日雨勢綿綿，1輛國產汽車昨天疑因視線不佳，未保持安全距離，不慎追撞前方豪華款的「瑪莎拉蒂」汽車，所幸雙方駕駛人均無大礙，不過，被撞的「瑪」車價值不菲，可能要送台灣本島修理，費用不得了；警方表示，詳細肇事原因仍待縣警局金城分局釐清中。

金城分局表示，這起事故發生於6日晚間6點多，戴姓男子駕駛白色小客車沿伯玉路3段往瓊林方向行駛，疑因天雨路滑，視線不佳，追撞楊姓男子駕駛同向停等欲左轉進入雙瓊路的黑色小客車，所幸事故未造成人員受傷，經過酒測，初步排除雙方有酒駕行為。

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事發當時正值下班時間，兩車肇事引起不少過往駕駛側目，有眼尖駕駛發現前車極似傳統豪華款的名車瑪莎拉蒂，看了不禁嘖嘖嘆息，恐怕要付出巨額修理費，還有人說「老天噴雨，有人噴涙」，也有車主認為，幸好人員平安。呂姓賞車達人說，從外觀觀察，「瑪」車的修理費，數十萬元跑不掉。

金城分局表示，近期雨天除影響行車視線，路面容易出現的水膜現象會影響車輛煞車功能，提醒用路人行駛於道路應遵守速限，尤其於雨天開車，務必開亮頭燈，保持行車安全距離。

金門連日雨勢綿綿，一輛白色汽車追撞前車，白車車頭受損。（讀者提供）

金門警方勘察車尾遭撞擊的「瑪莎拉蒂」汽車受損情形。（讀者提供）

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