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    交友詐騙猖獗 新北警連2日逮人都是愛情陷阱

    林口警分局連2日逮捕詐團車手。（記者徐聖倫翻攝）

    林口警分局連2日逮捕詐團車手。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/05/07 15:48

    〔記者徐聖倫／新北報導〕交友軟體、Tiktok充滿陷阱！新北市林口警分局近日連續偵破假投資詐欺案，45歲劉姓女子在交友軟體「嗨歌」認識朋友，卻被誘拐進虛擬貨幣投資詐騙，損失255萬元；69歲王姓婦人則是透過Tiktok認識網友，豪擲1700萬元進行投資，最後也是全數遭詐。

    據悉，劉女今年2月份透過「嗨歌」結識1名男子，2人相談甚歡，劉女掉進詐團愛情陷阱，輕信對方宣稱的高獲利虛擬投資，總共與對方面交9次，前後2個多月被騙了255萬元。劉女被家人發現後財經驚覺有異，並報警處理。

    同樣在今年初，王婦在Tiktok上也認識1名男網友，甜言蜜語攻勢讓王婦對他深信不疑，該男子宣稱自己有虛擬幣投資管道，標榜「高獲利、低風險」，王婦對此深信不疑。王婦前後與詐團派出的假幣商交易多次，一共被騙走1700萬元，畢生積蓄全無，她才驚覺遭詐並報警。

    警方於前日、昨日分別使用請君入甕之計，將2組詐團相約在林口文化二路某咖啡廳見面，連續逮捕19歲李姓、26歲李姓2名男性車手，共查扣手機3支、點鈔機、現金2萬多元。這2名車手向警方承認受雇於詐團，但上游的資訊他們並不知，對此警方將持續溯源。警詢後，依詐欺罪嫌，將2名車手移送法辦。

    林口警分局表示詐騙集團常假藉網路交友搭配虛擬貨幣「高獲利」為誘餌，吸引民眾上鉤。呼籲民眾切勿輕信陌生人推薦的投資平台，更勿私下面交現金，如有疑問應立即撥打165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林口警分局連2日逮捕詐團車手。（記者徐聖倫翻攝）

    林口警分局連2日逮捕詐團車手。（記者徐聖倫翻攝）

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