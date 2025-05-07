夫妻檔土地代書成「地面師」 中檢痛批惡性重大

中檢查扣位於台中市太平區的住宅等2處不動產，以及賓士名車，還有帳戶存款759萬餘元，向法院聲請沒收。（中檢提供）

2025/05/07 16:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天（7日）針對近年新興詐騙，宛如台灣版「地面師」的詐欺不動產案，一口氣起訴兩個集團，其一是男子林瑞翔為首的3人，共20人受害，犯罪所得1億3160萬元，其二是地政士（俗稱土地代書）林慶富與妻子許雅貞等10人，共1人受騙，犯罪所得估算1158萬元，上述13人都依組織犯罪防制條例的參與犯罪組織、刑法之加重詐欺取財、洗錢防制法的一般洗錢等罪名起訴，並聲明沒收所有犯罪所得1億4000多萬元，中檢並抨擊地政士（俗稱代書）林慶富等被告惡性重大，具體求刑4年以上徒刑。

中檢指出，第一案是順翊理財有限公司負責人林瑞翔、租賃行負責人廖珮君、金主的代理人梁晉銓，他們於2022年參與詐騙集團，詐團先以「假檢警」、「假投資」手法詐取現金，使被害人受到第一度傷害，接著藉機套取被害人的不動產所有權狀、土地、建物謄本等資料。

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騙徒再向被害人佯稱，順翊公司是法院、地檢署配合的借貸公司，要求被害人聯繫順翊公司申辦貸款，使被害人陷於錯誤，設定不動產抵押借貸，再由詐欺集團指示被害人匯款或面交，使被害人遭受第二度傷害，如果事後被害人無力清償，不動產拍賣又會被查封拍賣，可能連安身立命的房子都保不住，又受第三度第三度傷害。

檢方指出，此集團共20人受害，在台中市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、花蓮縣、基隆市等處設定抵押不動產19件，犯罪所得估算約1億3160萬元。

至於第二個集團，是擔任地政士事務所的地政士兼金主林慶富，夥同妻子許雅貞（政士事務所助理）與助理共5人，以及當鋪負責人與貸款仲介業者等共10人，去年（2024年）8月加入謝姓男子所屬的「假檢警」詐騙集團，騙徒假冒資產管理公司人員，向被害人介紹貸款仲介、金主等，洽談借款時，一併設定不動產抵押借貸，他們甚至當場對被害人進行反詐騙宣導、要求被害人簽署免責聲明、對被害人錄影，預為日後推卸民、刑事責任所用，使被害人陷於錯誤辦理不動產抵押設定，金主匯款後，這筆錢不是匯入被害人（貸款人）帳戶，而是匯款到其他帳戶，由車手提領一空，被害人數共1人，在台中市設定抵押不動產1件，犯罪所得估算1158萬元。

中檢強調，上述被告正值青壯年，竟不思循正當途徑獲取所需，反貪圖一己利益而與詐騙集團同流合污，精心策劃組團狩獵的犯罪手段，使被害人承受巨額損失、身心財產均受重創，被告缺乏法治念、漠視他人財產權益，迄今未與被害人和解，主觀、客觀惡性均屬重大至極，建請法院第二個集團的地政士林慶富等被告，量處至少有期徒刑4年以上刑度。

另外，檢方於第一案中，向台中地院聲請查扣房產2處，市價合計近2000萬元、帳戶存款759萬餘元及賓士名車1輛（市值約300多萬元），盡可能剝奪被告的犯罪利得，並保全被害人的求償權，這些查扣物並聲請沒收。

中檢繪製的台灣版「地面師」詐騙流程示意圖。（中檢提供）

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