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    首頁　>　社會

    吳思瑤批在野立委刪凍打詐預算 質疑要向詐團投降？

    立委吳思瑤（右）質詢行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元。（記者王冠仁翻攝）

    立委吳思瑤（右）質詢行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/07 16:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕聯合國上月提出一份犯罪報告中，台灣多次遭點名，立法院司法及法制委員會在今天邀請部會首長進行專題報告。立委吳思瑤質詢時提到，聯合國這份報告提到台灣在其中的角色是「受害者來源國之一」，在野黨立委卻「見獵心喜」，頻繁指台灣是詐騙之島；但在野黨立委卻對防詐、打詐相關預算大刪大凍，台灣要成立打詐國家隊，但是在野黨卻在扯後腿，是要跟詐騙集團投降嗎？

    吳思瑤說，聯合國這份報告提到，聯合國在東亞觀察出特殊經濟詐騙園區，有緬甸、金三角、寮國，台灣在其中的角色，是「受害者來源國之一」；報告中出現台灣個案跟提及的犯罪有關，但台灣並非報告主體。整篇報告中，中國出現的頻率最高，被提到102次，台灣只提到26次。

    吳思瑤認為，許多在野黨委員認為這份報告證實了，台灣就是全球最嚴重、東南亞最慘的詐騙之島，這是事實嗎？

    吳思瑤還說，如果在野黨委員關心打詐，要向詐騙集團宣戰，但卻刪凍相關預算，那在野黨就是就是台灣政治圈最大的詐騙集團。藍白立委口口聲聲說要防詐、打詐，可是審預算時大砍預算、大凍預算，讓打詐政策作為綁手綁腳、動彈不得。

    其中，數位發展部是這次刪凍預算最嚴重的「受災戶」，刪凍合併超過7成，當中要監管網路平台、落實實名制就受阻；要開發AI網路系統、減少人力負擔來自動化通報；要出國交流、資安技術合作，但預算剩下3成。至於警政署也是受災戶之一，刪凍預算超過2成。

    行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說，打詐指揮中心用到的預算不多，從去年9月成立到現在，各式會議召開92場，但目前的預算就是每個月剩9千元可以租影印機，其他預算都沒有了。

    數發部副部長黃雅萍也說，數發部受預算刪凍確實有影響，目前是靠公私協力的方式，來跟網路廣告平台業者協商。警政署長張榮興則說，預算刪凍被影響到主要是防詐宣導來提升全民防詐意識的部分；要去追查詐騙源頭相關設備的預算也被凍，大約有8.8億元。

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