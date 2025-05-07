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    小黃女司機誤信領60萬載到戶政事務所登記 「新郎」捲款尿遁

    基隆地檢署調查後將陳男依詐欺罪嫌起訴。示意圖。（資料照）

    基隆地檢署調查後將陳男依詐欺罪嫌起訴。示意圖。（資料照）

    2025/05/07 16:11

    〔記者林嘉東／台北報導〕詹姓女計程車運將想結婚，誤信坐過她車的陳姓男乘客，只要支付陳男60萬現金，就跟她到戶政事務所登記結婚，且對陳勾勒出2人婚後一起做小本生意，不用再開計程車的婚姻生活嚮往不已，被陳接連洗腦7天後，領出60萬積蓄，開著計程車載陳男到戶政事務所結婚；未料，陳拿到60萬元現金後竟尿遁，不見蹤影，詹女苦等不到「新郎」，才知受騙上當。基隆地檢署調查後將陳依詐欺罪嫌起訴。

    起訴書指出，陳男因搭過詹女的計程車而結識，去年4月間陳因需求孔急，與詹女閒聊得知詹女嚮往婚姻生活後，佯稱詹女只要準備60萬元現金給他，他就到戶政事務所登記結婚，為取信詹女，陳先稱他已經找到開餐廳的大哥，願意當他們結婚的見證人，還勾勒2人婚後生活，詹女不用再開計程車，跟他一起做小本生意。

    詹女被陳女一連洗腦7天後，信以為真，中午提領60萬元現金，載著陳男到戶政事務所結婚去，詹女開車抵達戶政事務所門口時，詹女交付60萬現金給陳，陳當面點算金額無誤後，跟著陳女一前一後進入戶政事務所登記結婚。

    陳男進入戶政事務所後告訴詹女尿急，說要先去上個廁所，要詹女在戶政事務所內等他；未料，竟一去不復返，詹女苦等不到陳男，打電話給陳也不接，才知受騙，報警提告。

    檢方調查時，陳坦承騙婚，當時是因為缺錢花用才出此下策，說有找餐廳大哥幫他與詹女當結婚見證人全為搪塞之詞，檢方依陳男涉犯詐欺罪起訴。

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