台中民宅黑煙直竄 竟是滷肉忘關火

台中太平廣三街一戶民宅今天上午冒黑煙，消防人員獲報破門搶救，才發現原來是滷肉忘記關爐火，整個鍋子燒焦冒黑煙。（記者陳建志翻攝）

2025/05/07 16:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平廣三街1處民宅，今天上午8點多家中冒出濃濃黑煙，鄰居發現趕緊報案，台中市消防局獲報，立刻派遣消防人員到場搶救，因無人在家，消防人員見情況緊急，立刻破門進屋內，發現廚房冒出陣陣濃煙，才發現原來是煮食不慎，趕緊關閉爐火協助排煙，賴姓屋主接獲通知返家，坦承滷肉忘了關瓦斯爐就外出，所幸及時發現沒有釀成災害。

台中市消防局今天上午8點33分接獲民眾報案，表示太平區廣三街有1處民宅，疑似家中失火冒出陣陣黑煙，立刻派遣中山分隊，出動4輛各式消防車輛，還有7名消防人員到場搶救。

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消防人員到場時，發現5樓住戶的家中持續冒出黑煙，因家中成員都已外出，消防人員見情況緊急，使用破壞器材撬開大門及紗門後進入屋內，發現廚房冒出陣陣濃煙，立即關閉爐火、打開窗戶通風排煙。

賴姓男屋主隨後接獲通知趕回家，不好意思表示，早上要外出時，忘記瓦斯爐上面還在滷肉就外出，對於一時不注意勞師動眾感到抱歉。

太平消防分隊提醒，民眾應遵守「人離火熄」原則，並使用定時器或手機計時，以避免忘記關閉爐火釀災；此外，建議選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能的爐具，更能提高炊煮安全。將會持續加強火災安全宣導，確保民眾的居家安全。

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