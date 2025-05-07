台女被中國人蛇吸收騙同胞賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」 績效差就電擊毆打

警方將朱女等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/07 15:41

〔記者邱俊福／台北報導〕中國人蛇集團吸收我國朱姓女子後，朱女涉嫌找來蔣姓友人以介紹至泰國從事高報酬加密貨幣層轉工作為藉口，將國人以每人約百萬元代價賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」，這些「豬仔」只要績效不好，動輒遭電擊、毆打，至少有3人受害；刑事警察局偵二大隊第三隊前月破獲該集團，逮朱、蔣等4人送辦，檢方聲押蔣男獲准，並於上月底起訴全案。

警方調查，53歲朱女，過去曾經前往中國廣東省做生意，因此結識中國人蛇集團，去年8月開始，朱女找來29歲蔣男合作，由蔣男跟朱女的李姓男友與黃姓友人，在臉書、IG等社群網路，刊登赴泰國從事新興市場的加密貨幣層轉工作，並以低風險、高報酬話術，引誘民眾上鉤。

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只要有民眾願意前往工作，中國人蛇集團便出資自泰國訂購單程機票，被害人入境泰國後搭上不法集團指派的車輛抵達泰緬邊境，遭不法集團武裝人員隨行監視，被害人驚覺有異但為時已晚，後遭控制行動帶往緬甸「泰合」詐騙園區，於緬甸泰合園區內遭逼迫從事詐騙；期間，詐騙園區會安排簡單打字、說話等檢定考試，如詐騙檢定成績或業績不如預期即會遭到電擊、毆打。

該集團每騙1人得逞，朱女、蔣男各可獲得30萬元，其餘成員則分得4萬至8萬元酬勞，加上機票、住宿等費用，中國人蛇集團約付出百萬元。

警方表示，該集團騙往緬甸的3名被害人，1名被害人經父親繳付5萬元泰達幣，折合約台幣150萬元，才被釋放，另名因擔任提款車手，協助詐騙園區提領贓款800萬元，達成他與園區訂定的績效，始讓其返台；其餘1人則尚未逃離。

警方據報後，今年2月至3月發動2波查緝行動，逮捕朱女，以及蔣、李、黃等共4人到案後，依人口販運、詐術使人出國、組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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