詐團成員拒捕 台南歸仁警開槍、破窗 2天逮6人

歸仁警分局強勢破窗，逮獲詐騙集團嫌犯。（民眾提供）

2025/05/07 14:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局本週一攔截詐騙集團成員，歹徒拒捕，警方開槍、追緝，逮獲3嫌；昨又接到情資，詐騙集團要面交，前往圍堵，再遭遇抵抗，破窗制伏3嫌，阻止被害人失金160萬元；2天都有員警受傷，但波麗士仍奮勇抓人。

昨天有詐騙集團與被害人約定在歸仁區民權路上面交，分局先前往買福埋伏，建時機成熟，立刻趨前逮人，抓到1名車手。

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警方隨後循線在仁德區中山路發現疑似監控車輛，再查獲收水手與監控手林姓、翁姓2名共犯。

查緝過程中，涉案自小客車拒絕開門配合，為避免延誤偵辦時機，並防止衝撞逃逸，並危及其他用路人安全，林姓員警依法採取強制作為，果斷破窗控制車輛，手部因而遭玻璃割傷，經消防隊員現場包紮，幸無大礙。

分局訊後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，將3移送台南地檢署偵辦；愛爾麗集團於案發後得知2天都有員警受傷，特致贈慰問金、慰問品，表達對第一線波麗士辛勞的敬意與關懷。

歸仁分局分局長廖水池表示，詐騙集團常以投資為由誘騙民眾投資，面對陌生人推薦的投資機會，民眾應保持高度警覺，尤其是涉及「保證高回報」或「私下匯款」的情況，極可能為詐騙行為，如有疑慮，建議先向金融機構查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以防財物損失。

廖水池也強調，面對詐騙集團日益猖獗，警方將持續透過情資蒐整與主動出擊，依法採取必要強制作為，全力打擊犯罪，守護市民財產與人身安全，展現公權力不容挑戰的決心。

歸仁警分局強勢破窗，逮獲詐騙集團嫌犯，受傷員警由消防隊包紮。（民眾提供）

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