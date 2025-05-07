假車行真販毒！ 雲縣地檢署起訴涉案11人

雲林地檢署與虎尾、斗南警分局成立專案小組查緝涉案11人，並扣得相關毒品、證物。（圖由雲林地檢署提供）

2025/05/07 15:21

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣鍾姓男子假借開設白牌計程車行，實際作為販毒集團的毒品轉運站。雲林地檢署與虎尾、斗南警分局成立專案小組查緝涉案11人，今（7）日偵查終結，依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例等提起公訴。

雲林地檢署掌握情資，縣內有販毒集團假借開設車行，實際掩護販售毒品，檢察官彭彥儒、羅昀渝與雲林縣警察局虎尾分局、斗南分局籌組專案小組，去年6月持搜索票，前往虎尾鎮1處車行搜索，並扣得694.96公克毒品原料綠色粉末、1016.88克黃色粉末，92顆毒品煙彈、98包毒品咖啡包等證物，並逮捕涉案11人，另鍾男在逃已遭檢方通緝。

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檢警查出，37歲鍾姓男子去年在虎尾成立白牌計程車行，實際為掩飾其主導販賣愷他命、摻有4-甲基甲基卡西酮、甲基-N,N-二甲基卡西酮等成分的毒品咖啡包，以及含有異丙帕酯成分的毒品煙彈。

檢方查出，27歲詹男、26歲李男、30歲楊男、21歲王男等9人加入「車行」，鍾男先備妥毒品原料、封口機、包裝袋等製毒工具，指示楊以每包10元毒品咖啡包報酬，委託王負責混合及分裝毒品。27歲張男、29歲王男分別提供斗六，土庫房屋做為分裝、製毒地點，待製作完成2800包毒品咖啡包後再由李男將毒品帶回車行。

檢方指出，該集團以Line及行動電話做為聯繫方式，集團成員負責輪班接聽電話，聯繫毒品交易事宜，更是兼任車行司機，駕駛著白牌計程車，在虎尾鎮、斗六市等處，與買家進行毒品愷他命、咖啡包，含異丙帕酯煙彈的交易，欲規避查緝。

雲林地檢署表示，今日偵查終結，將涉案11人違反毒品危害防制條例、販毒、組織犯罪條例等罪嫌提起公訴，持續追查毒品來源與流向。

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雲林地檢署與虎尾、斗南警分局成立專案小組查緝涉案11人，並扣得相關毒品、證物。（圖由雲林地檢署提供）

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