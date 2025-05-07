毒駕逆向撞傷康橋7學生 海洛因代謝物超標千倍遭起訴求刑10年

警方在蕭男肇事車內發現「喪屍煙彈」及施用器具，質疑毒駕。（警方提供）

2025/05/07 14:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生上月22日進行單車環島活動，結果遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7人輕重傷，檢警調查發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯三種毒品，檢驗後濃度均超標，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標1106倍，並查出其毒品來源來自陳姓藥頭。彰化地檢署今（7日）偵查終結，依毒品危害防制條例等罪嫌將2人提起公訴，分別求刑10年與12年。

該案發生於4月22日早上10點半左右，當時康橋國際學校學生車隊正在埤頭鄉彰水路慢車道騎乘，蕭文榮（41歲）卻駕車逆向高速衝撞，造成7名學生受傷，其中一人顱部重創、一度昏迷指數降至3，事後警方在肇事車內發現「喪屍煙彈」及施用器具，質疑毒駕，立即報請檢方指揮偵辦，同時擴大追查供毒來源，逮捕涉嫌販賣一、二級毒品的陳男（59歲）。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，蕭男在4月21日晚間22時許，施用海洛因、安非他命，翌日清晨7點多，又以2500元向陳男購買依托咪酯電子煙彈，隨即吸食後開車出門，最終釀成車禍。警方將他逮捕後送驗，血液與尿液中驗出多種毒品，包括海洛因代謝物嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命與依托咪酯，其中嗎啡濃度達332080 ng/mL，遠超法定標準300 ng/mL，超標1106倍，可代因13760 ng/mL，超標45倍。

另外安非他命3940 ng/mL，超標7.8倍，甲基安非他命40420 ng/mL，超標80倍，血液樣本也驗出依托咪酯代謝成分。檢警後續追查，查獲陳男不僅販售喪屍煙彈給蕭男，並企圖協助蕭男湮滅藏有海洛因、安非他命及購買毒品等證據，於本月2日進行逮捕。目前兩人均已羈押禁見。

檢方指出，蕭男自2003年起屢次因施用毒品入監，仍不知悔改，此次吸毒後上路撞傷多名學生，對受害人及家屬造成極大身心創傷，且屬累犯，無從寬貸，請求法院從重量刑，判處10年有期徒刑。陳男則涉販賣與幫助施用一、二級毒品，亦求處12年重刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在蕭男肇事車內發現「喪屍煙彈」及施用器具，質疑毒駕。（警方提供）

檢方認為，蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，此次吸毒後上路撞傷多名學生，無從寬貸，請求法院從重量刑，判處10年有期徒刑。（記者陳冠備攝）

陳男（中）則涉販賣與幫助施用一、二級毒品，遭檢方求處12年重刑。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法