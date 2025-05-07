數發部遭質疑詐騙廣告零開罰 警政署長：會加強合作聯繫

立委羅智強（右）質詢警政署長張榮興。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/07 15:17

〔記者王冠仁／台北報導〕日前有立委質詢數位發展部時，質疑數發部對涉嫌散布詐騙廣告的平台業者尚未開罰，是因為沒有收到刑事局提供的報告，立委羅智強今天在立法院司法及法制委員會中再次提到此事。對此，警政署長張榮興表示，會再加強橫向聯繫與合作，數發部副署長黃雅萍也說，之前稱沒收到是因時間落差。

立委羅智強今天質詢時說，日前數位發展部官員接受立委洪孟楷質詢時說，詐騙廣告無法裁罰是因為內政部沒有提供資料；事後刑事局發新聞稿澄清，聲稱今年1至3月已通報3.8萬件詐騙廣告並彙整移交數發部要求依法懲處。

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數發部副署長黃雅萍表示，這部分是有一些時間落差。3.8萬件的詐騙廣告，都有通知網路平台業者下架；至於內政部有移送15件案件過來，本月1日早上有收到，確實有時間落差。

警政署長張榮興說，未來會加強與數發部之間的合作、聯繫。目前遇到的主要問題，就是網路廣告雖然要求實名制，但詐騙集團不斷重複下廣告，所以源頭一定要止住，如果源頭不止住，這些廣告商一定要處罰。

黃雅萍也說，其實跟警政署都有密切聯繫，之前收到的15個案件，目前已經跟警政署、司法單位一起研究，其中有1個案子有疑似資料揭露不實的部分。

羅智強強調，2021年到2023年，刑警人均移送案件從62.69件上升到84.56件，3年工作量暴增35%，也因此造成全國偵查佐人力短缺、基層負擔重。警方是負責事後的偵辦跟追查，但釣魚網站、詐騙廣告、網路詐騙源頭管制是數發部。

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