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    「沒有車號」的欠費通知都是詐騙！ 遠通電收示警

    申辦「eTag停車扣繳」，停車費會自動代扣，不會欠費便不怕詐騙。（圖由遠通電收提供）

    申辦「eTag停車扣繳」，停車費會自動代扣，不會欠費便不怕詐騙。（圖由遠通電收提供）

    2025/05/07 14:58

    〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（7日）示警，近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或email發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主也成為受害對象。遠通電收提醒民眾，謹記2大防詐原則：

    一、收到欠費通知若「未提供車號」，一律視為詐騙訊息，請勿理會。

    二、申辦「eTag停車扣繳」服務，停車費用將由綁定的信用卡自動扣款，不僅可避免產生欠費，更不會收到任何催繳通知，自然無懼詐騙。

    遠通電收表示，近期詐騙手法多以「ETC停車費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊附帶的繳費連結或偽冒網站頁面，藉此騙取信用卡資訊並盜刷，請民眾務必提高警覺。

    民眾若收到簡訊或email中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺。建議透過遠通電收管道查證，包括下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄，或撥打客服專線02-77161998，或加入LINE官方帳號（ID：@etag）進行查詢確認，避免受騙。

    遠通電收也建議，可同步申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」兩項服務，讓通行費與停車費皆可設定信用卡自動扣款，只要卡片有效，幾乎不會產生欠費，一旦收到催繳通知便可辨識為詐騙，直接刪除最安心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    遠通電收表示，「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知都是詐騙，請勿理會並立即刪。（圖由遠通電收提供）

    遠通電收表示，「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知都是詐騙，請勿理會並立即刪。（圖由遠通電收提供）

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