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    想吃免錢飯？高雄男取款條寫「我要200萬，搶劫」 當場被逮

    范姓男子在取款條上寫「我要200萬，搶劫」當場被逮。（民眾提供）

    范姓男子在取款條上寫「我要200萬，搶劫」當場被逮。（民眾提供）

    2025/05/07 14:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕50歲范姓男子上月11日到合作金庫鼓山分行拿出一張取款條遞給行員，行員仔細一看，發現取款條上寫著「我要200萬，搶劫」，行員安撫他先到座位區等候，並報警處理，警方趕到場時看到范男乖乖坐在椅子上，逮捕他時也沒有任何反抗動作，研判他應是想吃免錢的牢飯，檢方偵結後依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

    檢方指出，上月11日上午10點多，范姓男子隻身前往合作金庫鼓山分行，他出發前，還了幾口酒壯膽，范男到銀行後，先抽取號碼牌等候叫號，等輪到他時，范男拿出事先寫好的取款條交給行員，行員看到取款條上寫著「我要200萬，搶劫」後，擔心會引起騷動，於是起身安撫范男到座位區上等候。

    行員請同事報警後，警方立即趕抵現場，但員警發現，范男手上沒有武器，但表情緊張，經初步詢問後，范男也坦承自己是要來搶銀行，當場被員警逮捕帶回偵訊。

    警方測得范男酒測值為0.3，他也說是因為沒搶過銀行很緊張，才會喝酒壯膽；高雄地檢察偵結後，認定范男並未行搶成功，因此依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

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