台南119遭濫用「有人1年打2197通」 消防局長爆原因

台南市消防局「119」專線，去年共接獲多達7萬5579通無效報案電話，還有人1年竟撥打了2197通無聲電話。（南市消防局提供）（記者蔡文居攝）

2025/05/07 14:47

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議員蔡筱薇今天爆料指出，台南市消防局「119」專線，統計去年共接獲多達7萬5579通無效報案電話，其中高達5萬0971通為無聲或掛斷電話，還有人1年竟撥打了2197通無聲電話。她質疑，這樣的情況不僅浪費資源，更可能延誤真正的救援黃金時間。

南市消防局長李明峯表示，經查該民眾有躁鬱症，經消防局與家屬溝通後要求到案說明，後續已未再有無聲或掛斷進線，同時也呼籲社會大眾無故撥打或謊報案件者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，未來消防局也將強化宣導與偵測系統，確保119專線暢通無阻。

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台南市議員蔡筱薇今天在市議會質詢時，針對119報案專線遭濫用問題提出嚴正關切。她指出，119是民眾緊急求助的生命熱線，但部分民眾卻將其當成查詢專線、甚至惡意撥打。根據消防局資料，除了無聲或掛斷電話，還包括查詢服務（1萬0791通）、撥號錯誤（6953通）、兒童嘻鬧（684通）、酒醉或精神異常（2565通）以及惡意騷擾（1306通）等情形，顯見119資源遭嚴重占用。

蔡筱薇表示，經了解有單一門號1年竟撥打2197通無聲電話，目前雖已無再犯，但這也反映出制度上的漏洞。119報案屬於緊急專線，應嚴格規範使用情境，消防局應儘速提出具體防制方案，包括加強民眾宣導正確使用119專線，針對重複濫用者啟動追查機制，並研議技術手段過濾惡意通話，同時加強對特殊族群的關懷機制，從源頭減少誤打與濫用情形。

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