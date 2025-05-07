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    男子IG認識正妹要投190萬買飆股 警將計就計逮馬來西亞車手

    內湖分局警方到場後確認是詐騙集團，將計就計埋伏面交現場，當場逮捕馬來西亞籍李姓車手，依法送辦。 （記者鄭景議翻攝）

    內湖分局警方到場後確認是詐騙集團，將計就計埋伏面交現場，當場逮捕馬來西亞籍李姓車手，依法送辦。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/05/07 14:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市李姓男子，日前在IG上認識一名正妹，跟他介紹高獲利投資還拉他進飆股群組，李男不疑有他，直奔銀行要提領百萬，打算與他身上的現金共190萬元通通拿去投資飆股，行員發現有異報警，內湖分局警方到場後確認是詐騙集團，將計就計埋伏面交現場，當場逮捕馬來西亞籍李姓車手，依法送辦。

    警方今日表示，員警當時抵達現場後，李男向員警表示是在通訊軟體IG認識一名女子，向他介紹高獲利投資，同時加入女子提供的飆股群組，員警當下察覺有異，查看手機對話紀錄，發現為目前典型投資詐騙。

    員警向李男耐心解說，詐欺集團會透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，一開始都會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多等說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金

    等民眾信以為真投入大量資金後，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐，李聽完恍然大悟，趕忙告知警方，他已經與詐團約好面交，稍後就有專員前來取款新台幣190萬元。

    警方將計就計，請李男繼續與詐團保持聯繫，雙方約定面交時間、地點後，果不其然有一名馬來西亞籍車手來到面交現場，車手與李男點交現金結束後，現場埋伏警力立即將李姓車手包圍制伏逮捕，現場查扣手機等相關證物，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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