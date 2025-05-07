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    首頁　>　社會

    新黨內鬨！被謝啟大指控騙錢 楊世光求償100萬敗訴

    曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光控告前立委謝啟大未合理查證就罵人，提民事求償100萬元，台北地院今判敗訴，謝啟大免賠。（資料照）

    曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光控告前立委謝啟大未合理查證就罵人，提民事求償100萬元，台北地院今判敗訴，謝啟大免賠。（資料照）

    2025/05/07 13:36

    〔記者張文川／台北報導〕前立法委員謝啟大前（2023）年8月28日在新黨黨代表的LINE群組中發文，指責曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光「以幫忙炒股票方式騙錢」，害她朋友失金350萬元；楊世光自認是遭詐團冒名，謝啟大未合理查證就罵人，自訴控告妨害名譽，一審台北地院判謝啟大3月徒刑，去年底高等法院二審逆轉改判無罪確定；楊世光另提民事求償100萬元，台北地院今判敗訴，謝啟大免賠。可上訴。

    台北地院認為，事實陳述方面，謝啟大已盡合理查證義務，沒有侵害名譽權的不法性；意見表達方面，因涉及投資交易安全、社會治安、社會公眾財產等公眾事務領域，為可受公評之事，因此判楊世光敗訴。

    判決指出，謝啟大於2023年8月於有29名成員的「新黨第10屆黨代表通訊錄」LINE群組內，發文指出「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓投入的錢無法拿回」，稱她的翁姓朋友由楊指導買賣股，匯款2次共350萬元至楊操作的的炒股帳戶，卻拿不回本金和利潤，請謝啟大幫忙向楊世光索討；謝還稱楊在中國已經被追訴「以幫忙炒股票方式騙錢」。

    楊世光認為謝啟大的指控子虛烏有，他的財經專業光環遭人冒名行騙，「金錢爆-楊世光」、「財經楊老師」等假投資、真詐財群組亦是如此，媒體多有報導，翁姓被害人被騙和他根本無關，謝啟大未向他查證，也未問過檢警，就公然散布指責他詐財，貶損他人格名譽，控告謝啟大誹謗。

    一審北院認定謝啟大有誹謗意圖與故意，量處3月徒刑；二審高院去年12月改判謝啟大無罪確定。

    謝啟大也反控楊世光涉誣告罪，法院一審、二審皆判楊無罪確定。

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