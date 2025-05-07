「百斬計畫」告捷！機警民眾報案 中壢警火速逮詐騙車手

「百斬計畫」告捷！民眾報案……中壢警查獲莊姓詐欺提款車手。（圖由警方提供）

2025/05/07 14:31

〔記者李容萍／桃園報導〕警政署「百斬計畫」再傳捷報！桃園市中壢分局興國派出所接獲機警民眾報案，說在中壢區中央西路的第一銀行內，有可疑男子疑似是詐騙集團的提款車手，警方火速趕赴現場，成功將這名提領完贓款正要離開的車手逮捕移送法辦。

中壢警分局今日表示，這位機警民眾於前天下午報案說，發現提款的人一直講著聽不懂的術語，而且因為等待時間有點長，看起來好像有好幾張提款卡在變換領錢，感覺可疑就馬上報警，興國派出所立刻指派線上警力前往，當場發現46歲的莊姓男子與報案的檢舉人所述特徵相符，立刻上前盤查，並在莊嫌身上查扣依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款10萬元，全案訊後依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

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中壢警分局長林鼎泰表示，「百斬計畫的」核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。警方將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。

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警方在莊嫌身上查扣依託咪酯菸彈、金融卡數張、手機、及贓款10萬元。（圖由警方提供）

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