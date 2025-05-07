有溫度的外籍看護！買好吃便當孝敬阿嬤卻迷路 警導航送暖

印尼籍女移工「阿曼」到警所求助。（圖由警方提供）

2025/05/07 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕1名來台擔任看護的外籍女移工「阿曼」，上週六騎單車外出到市場，準備買好吃的便當回家給阿嬤吃，未料竟因此迷路又擔心單獨在家阿嬤牽掛，急的跑進派出所求助，員警得知原委先安撫阿曼情緒，隨即以警車護送回家，也讓這段迷路插曲，變成一段溫暖的異地故事。

當天下午1點多，這位年約30歲的印尼籍看護阿曼，眼角泛淚、情緒激動地走進台中市第五分局水湳派出所求助，她用不太流利的中文向值勤員警劉珮珏和賴珮毓表示，自己中午從雇主家騎腳踏車出門買便當，卻在回程中迷了路，身上也沒有證件或雇主聯絡方式，唯一讓她焦急的，是家裡的阿嬤還在等她回去。

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阿曼說，這是她第1次到台中北屯區工作，聽同鄉說水湳市場的便當好吃，特地想買回去與阿嬤分享，不料人生地不熟，買完便當卻找不到回家的路，只好含淚尋求警方幫忙。

2位員警先安撫她的情緒，再耐心詢問出門時的路線與附近地標，賴員也打開手機地圖與街景畫面，讓她辨識走過的地方，當地圖跳出「敦化公園」時，阿曼眼睛一亮，興奮地說：「我知道這裡！阿嬤家就在附近！」

儘管她堅持能自己騎回去，但員警考量中清路車流繁忙且她對路況不熟，最終仍開巡邏車將她與腳踏車一同安全送回雇主家，雇主見她平安返家，感動之餘也頻頻向警方道謝。

第五分局分局長劉其賢表示，員警處理移工相關案件時，經常因為語言溝通問題，導致身分辨識困難或產生誤會，籲請雇主能讓移工身上攜帶可辨識的資料或聯絡方式，以便在遇到困難時員警能及時提供協助。

員警以警車將阿曼送回雇主家。（圖由警方提供）

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