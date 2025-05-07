創意私房會員私約少女誘拍裸照揚言散布 二審判刑2年半

高等法院。（資料照）

2025/05/07 13:31

〔記者張文川／台北報導〕台北市周男加入提供非法兒童、少年性影像的「創意私房」網站成為會員後，從該網站取得一名少女的個人資料，私下聯繫她誘使她拍攝裸照，還恐嚇要散布她的「自摸」猥褻畫面，警方接獲報案逮捕周男；一審士林地院依兒少性剝削罪將他重判8年6月徒刑，二審高等法院考量他認罪，且已與少女及家長達成和解，依「脅迫使少年自行拍攝性影像」等2罪各判刑1年10月，合併應執行2年6月徒刑。可上訴。

判決指出，周男加入創意私房網站後，2019年取得被害少女的個資，透過IG（Instagram）聯絡到少女，詐稱可拍攝照片、影片賺錢，只要依照他的指定姿勢拍攝裸露胸部及下體，拍攝完成就用會以超商點對點方式，寄現金袋給她。不料，周男取得少女自行拍攝的私密性感照片、影片後，隨即將少女封鎖，少女始知受騙。

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周男食髓知味，2021月3日再次以IG連繫該少女，要求她再拍1次裸露胸部和下體的照片，但因少女不願再受騙而不從，他竟出言恐嚇少女「我是不想說什麼，不過你同學跟老師的資訊我都還留著....傳給你同學，和他（男友）同學....網路應該還有很多人有興趣....希望你能好好配合....希望你不會後悔」等語。

少女害怕2年前的影像外流，向家長求救並報警處理，周男恐嚇未遂被捕，檢警搜索查扣3只儲放影像的隨身碟。

一審士院認定周以詐術方法使少年自行拍攝性影像、以脅迫方法使少年自行拍攝性影像未遂等2罪，將周男判處8年6月徒刑。

二審高院合議庭認為，周男二審時坦承犯行，也與被害少女達成和解，並已支付過半賠償金，少女表明願意原諒周男、也同意從輕量刑，可見周男已盡力彌補損害，依情堪憫恕的規定酌減其刑，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、脅迫使少年自行拍攝性影像未遂罪，2罪各處1年10月，合併應執行2年6月徒刑。可上訴。

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