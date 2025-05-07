刑事局押返緬甸詐騙園區25通緝犯 13名詐欺通緝、還有緝狐專案對象

刑事局國際科派員前往泰國、緬甸，今晨協助確認身分的55名國人返台，其中25人因涉其他刑案遭通緝，刑警依法將被通緝中的人員逮捕上銬。（記者朱沛雄攝）

2025/05/07 13:45

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科今天接返在緬甸詐騙園區釋放的55名國人，其中有25人是通緝犯，經查，這些通緝犯中，共有13名皆是詐欺通緝，占大部分，其中身揹5條詐欺通緝的32歲莊姓男子，還是刑事局查緝詐欺重要通緝犯的緝狐專案境外對象之一。

這次被接返55名國人，由刑事局國際科駐泰聯絡官在泰緬關口的泰國邊境接人，隨後跟隨從泰國曼谷的素萬那普機場搭機，今天清晨平安返國。

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55名國人（51男、4女）年齡為19歲至62歲，當中有25名為我國通緝犯；通緝犯中有13名詐欺通緝，其餘為洗錢、毒品、竊盜等案，除莊男為緝狐專案境外對象外，還有身揹7條詐欺通緝的39歲田男與詐欺通緝的20歲黃男等2人，為刑事局今年春節列管的加強查緝返台涉詐名單之一。

至於非通緝犯的30名國人，有人是因赴泰國代購精品或者積欠債務失聯等，是否涉及詐欺等不法，還是受騙的被害人，這些都尚待檢警單位進一步釐清。

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