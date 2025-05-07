為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    刑事局押返緬甸詐騙園區25通緝犯 13名詐欺通緝、還有緝狐專案對象

    刑事局國際科派員前往泰國、緬甸，今晨協助確認身分的55名國人返台，其中25人因涉其他刑案遭通緝，刑警依法將被通緝中的人員逮捕上銬。（記者朱沛雄攝）

    刑事局國際科派員前往泰國、緬甸，今晨協助確認身分的55名國人返台，其中25人因涉其他刑案遭通緝，刑警依法將被通緝中的人員逮捕上銬。（記者朱沛雄攝）

    2025/05/07 13:45

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科今天接返在緬甸詐騙園區釋放的55名國人，其中有25人是通緝犯，經查，這些通緝犯中，共有13名皆是詐欺通緝，占大部分，其中身揹5條詐欺通緝的32歲莊姓男子，還是刑事局查緝詐欺重要通緝犯的緝狐專案境外對象之一。

    這次被接返55名國人，由刑事局國際科駐泰聯絡官在泰緬關口的泰國邊境接人，隨後跟隨從泰國曼谷的素萬那普機場搭機，今天清晨平安返國。

    55名國人（51男、4女）年齡為19歲至62歲，當中有25名為我國通緝犯；通緝犯中有13名詐欺通緝，其餘為洗錢、毒品、竊盜等案，除莊男為緝狐專案境外對象外，還有身揹7條詐欺通緝的39歲田男與詐欺通緝的20歲黃男等2人，為刑事局今年春節列管的加強查緝返台涉詐名單之一。

    至於非通緝犯的30名國人，有人是因赴泰國代購精品或者積欠債務失聯等，是否涉及詐欺等不法，還是受騙的被害人，這些都尚待檢警單位進一步釐清。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播