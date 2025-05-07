高捷司機涉侵占外籍女學生相機遭免職，教師控高捷企圖私了，但高捷否認包庇。（讀者提供）

2025/05/07 13:10

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司某司機被控侵占外籍女學生的相機與證件，高捷聲稱已將他免職，但女學生的華語教師發文指控高捷企圖私了，「要我學生收下司機的現金，不要再追究」，高捷否認包庇。

負責偵辦的小港分局指出，案發時間為4月28日凌晨零點多，搭乘捷運的外籍女學生下車過程，將隨身包包（相機1台及相關證件等物品）遺留在車廂座位，5月5日下午向捷警隊提告侵占案，透過單一窗口交由小港分局接手偵辦。不過，小港分局尚未接獲高雄捷運車廂內的監視器畫面，將另行文調閱。

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據了解，女學生搭乘捷運到凹子底站下車，事後發現隨身包包遺留車廂後，向高捷公司反映。她的華語教師發文指控高捷公司不積極調閱監視器調查，直到學生報警才發現是駕駛拿走，還企圖「私了」，「要我學生收下司機的現金，不要再追究」。

高雄捷運公司表示，4月28日凌晨得知旅客有遺留物品在列車上，隨即協尋，調查確定是司機拾走並丟棄，也向當事人多次說明及正式道歉，司機依學生所提金額賠償，公司沒有包庇司機員，已將他免職。

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