台南建案鷹架掉落公園 議員會勘、工地主任允加固

緊鄰台南東區精忠公園的住宅大樓建案，5日傳出有鐵條物掉落公園的驚險狀況，市議員蔡筱薇（右二）、朱正軒會同南市副市長葉澤山（右一）與工地人員會勘討論解決方案。（記者王俊忠攝）

2025/05/07 13:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區中華東路與平實路口的1處集合住宅大樓建案，傳出5日有1支鋼筋鐵條從天而降、掉在緊鄰建案旁的精忠公園，雖未砸到人、但嚇壞在公園休憩的親子。7日上午，市議員蔡筱薇、朱正軒會同市府有關單位、建商人員會勘，工地主任強調掉落的是鷹架的下拉桿，會對鷹架全面加固，並在10天內提加強防護計畫給市府工務局核定。

蔡筱薇指出，緊鄰大樓建案、剛啟用的精忠特色遊戲場公園，平日吸引眾多孩童與家長前往遊玩，大樓工地鋼筋鐵條竟掉落到公園內，令人憂心不已，質疑大樓工地工安意識鬆散、管理機制失靈。

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朱正軒也說，這事件不僅可能危及工人生命，更牽連周邊社區居民與孩童的安全，若非即時被發現與通報，恐釀嚴重傷亡，已涉違反職業安全規定疑慮。

兩位議員要求市府儘速檢討監督流程，強化工地安全稽查頻率與罰則；同時建商也要負起企業責任、提出具體改善方案，包含加強防墜設施、設置安全網與圍籬等預防機制，確保類似事件不再重演。

建案工地主任楊承宗指出，事件發生後，確認掉落的是鷹架的下拉桿，不是鋼筋，但仍未找出是哪一處鷹架掉落的，這支下拉桿可能是從防護網的縫隙掉到地面，工地已全面巡查鷹架並做加固工作，也要把防護網全面換成帆布並縫合所有縫隙，工地會在10天內提出加強防護計畫報給市府工務局。

也到場的南市副市長葉澤山說，工務局稽查後認定業者違反《建築法》，已對建商開罰1萬8千元，後續會要求工地做全面的鷹架防護網檢視、加大安全走廊，完善現有防護設施，同時派員在場巡檢，不能讓同樣的事再發生。

後甲里長王南寶則批評，該大樓建商都不聽地方建言，施工時常封路、一大早就施工聲吵嘈，有時做到很晚，居民深感困擾，里長動輒挨罵，也不了解工地的施工計畫，希望建商徹底改善，不要成為地方之瘤。

市民陳昌輝也要求建商徹底防杜類似事件發生，如無法完全預防，市府是否考慮公園先全面暫停使用。

緊鄰台南東區精忠公園的住宅大樓建案，5日傳出有鐵條物掉落公園的驚險狀況，市議員蔡筱薇、朱正軒會同市府有關單位、地方里長王南寶（左前一）與工地等人員會勘討論解決方案。（記者王俊忠攝）

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