檢察官：劉彩萱像蜘蛛不斷對剴剴施毒 求處無期徒刑

保母劉彩萱（白衣）。（資料照）

2025/05/07 12:49

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭今天進行最後一天科刑辯論，檢察官痛批劉彩萱，當庭向法院求處無期徒刑、劉若琳18年徒刑，劉彩萱的律師主張劉女已認罪，且出養制度缺失也是事發理由之一，請求輕判16年至18年徒刑。

檢方求刑與昨日剴剴外婆的訴求相近，外婆求處判劉彩萱最重刑（無期徒刑），外婆的律師求處總刑度115年、或判無期徒刑，劉若琳18年。全案定今日辯論終結，明天或後天評議，隔日宣判。

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上午先由檢察官論告，檢察官指出，剴剴生命短短672天，遭受115天的不人道對待，期間每天醒來不是期待玩具、去公園玩，而是擔心會被打，「我做錯了什麼？還要罰站、洗冷水澡嗎？」直至死亡閉上眼睛那一刻。

檢察官痛批劉彩萱像「蜘蛛」，不斷給剴剴毒性的壓力，致使剴剴不僅身體受傷，心靈也受創，被虐待至罹患精神疾病，反而是被鑑定沒精神疾病的劉彩萱，在法庭上頻頻裝病，求處法定罪名的最重刑無期徒刑。

至於劉若琳，檢方依據醫師鑑定，認為劉若琳認知扭曲、道德疏離，主被動認可姊姊的虐童行為，亦須在監所長期治療以免再犯，建議判處18年刑；檢察官最後籲請國民法官合議庭「勇敢的判下去」。

接著由劉彩萱的律師陳述量刑建議，律師認為剴剴更換保母，僅草率交接一小時，就交由劉彩萱接手照顧，讓剴剴因分離焦慮而使劉彩荁照顧時陷入困境，終至對剴剴失去耐心，導致這場悲劇，出養制度缺失、機制不完善、保母專業訓練不足、交接機制不良，都是事發的原因之一。

律師並以其他虐童案例的刑度相較，類似案件的刑期大多落在11年至16年徒刑，且劉彩萱已認罪，照顧期間並非完全沒照顧，她也在設法解決和剴剴的溝通問題，並非以虐待剴剴為樂，不該當判處無期徒刑，劉女沒有前科，犯後也深感悔悟，建請量處16年至18年徒刑。

下午將續由劉若琳的律師陳述量刑建議，再由檢、辯補充陳述30分鐘，再由劉彩萱姊姊各自進行最後陳述，隨即辯論終結，審判長將宣布宣判日期與時間。

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