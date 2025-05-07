基隆女騎士遭垂落電線勒頸慘摔 「禍首」來源仍未釐清

電線桿上的電線脫落，導致鄭女摔車受傷。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/07 12:42

〔記者吳昇儒、盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕基隆一名鄭姓女子今日上午7時30分騎車行經成功二路時，不慎遭垂落的電線勾到頸部，當場摔車，頸部受傷。消防局獲報後，立刻派員前往現場，協助鄭女就醫，幸無生命危險。台電指出，垂落的是警察局監視器使用的電線，但警局則表示並非該單位監視器電線，目前仍須釐清。

基隆市消防局派員趕赴現場時，58歲鄭女已經站在路旁，脖子上有劃傷痕跡，所幸意識清楚，救護人員趕緊將她送往醫院救治。

請繼續往下閱讀...

鄭女向救護人員透露，還好當時後方沒有其他車輛，否則摔倒之後，恐怕有生命危險；雖有戴安全帽，但仍有頭暈情形。

台電人員獲報後，趕往現場查看是否為自家電線掉落造成民眾受傷，但經查證後，指出「肇事」電線為警察局監視器系統所使用，現已轉知警察局請維護廠商前往修繕。

警察局立刻派遣廠商前往現場確認，但垂落的兩條線，均非警局纜線，其中較粗的一條，非監視器使用線路，另外較細一條為電源線，也非警察局使用監視器規格。

肇事的電線。（記者吳昇儒翻攝）

台電派員前往查看。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法