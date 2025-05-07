竹聯幫惡徒逼2男吃屎喝尿肛交拍裸照 檢批「泯滅人性」起訴10人

警方查扣的各項凶器，還有打歪的球棒（圖左）。（警方提供）

2025/05/07 12:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竹聯幫背景的男子彭正宇與共犯楊元修等10人（另有1人另行移送），去年11月21日因市價600萬元泰達幣交易糾紛，強押4男子至私人會所毆打凌虐，還逼迫其中2名被害人吃屎尿排泄物，互相口交、性交（肛交）、拍攝裸照，要脅被害人找家人付贖款；台中地檢署痛批「手段殘忍、泯滅人性」，將涉案10名成人嫌犯依組織犯罪、加重擄人勒贖、強制性交等罪名起訴，台中地院裁定主嫌楊元修等6人繼續羈押。

警方偵辦與中檢起訴指出，23歲的彭男與另一共犯練明翰（25歲），二人具竹聯幫仁堂背景，彭男去年11月間，因急需收購泰達幣，與4名男子談妥交易20萬顆（折合新台幣約600萬元），彭男卻聲稱，他已付款卻沒收到泰達幣，雙方衍生買賣糾紛。

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4名男性被害人中有2人是大學生，4人與楊元修（29歲，在押）於去年11月21日晚間相約討論，楊男與彭男卻夥同練男等其他共犯11人，還有4名少年，合計15人，於翌日（22日）日凌晨，將4名被害人押至台中市北區某私人會所拘禁，以徒手、持皮帶、酒瓶等物毆打其中2人，強逼這2名被害人互吃排泄物，甚至進行自慰、性交，其餘被告則在旁持手機拍攝，同時要求另2名被害大學生，打電話向家人及朋友籌款贖人。

這家私人會所打烊之後，上述惡徒再把被害人，帶到台中市北屯區某賓館及汽車旅館繼續拘禁、凌虐及性侵，因被害人的家屬接獲要求贖款電話後報警，警方當天（22日）晚間，在某賓館先將兩名被害大學生救出，另一位被害人則是在轉移囚禁地點時，趁隙跳車脫困，最後一位被害人，是被載到豐原區某宮廟拘禁24日獲釋放。

台中地檢署檢察官楊凱婷，指揮專案小組持續蒐證，今年3月拘提楊元修等人到案，訊後向法院聲請羈押禁見7名主嫌或主要參與者獲准。

檢方起訴強調，這群人手段殘忍、泯滅人性，視他人性自主權為無物，造成被性侵害的兩名被害人，終身難以抹滅的身心創傷，至於兩名大學生，所生創傷也對日後人生有重大陰影，被告的犯行甚為惡劣、法理難容，檢察官建請法院妥適量刑、以資懲儆，並親自蒞庭向法院聲請接押其中6人獲准，以確保後續之審理、執行程序。

警方攻堅抓涉案的幫派份子。（警方提供）

警方搜索拘捕涉案的幫派份子。（中檢提供）

警方查扣的凶器，甚至還有狼牙棒，以及打歪的球棒。（中檢提供）

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